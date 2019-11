Mann tiltalt for mishandling av kone og døtre i Oslo

Ifølge tiltalen startet volden og truslene mot kona og døtrene i september 2012 og pågikk fram til februar i år. I tiltalen omtales mishandlingen som grov.

– Volden har blant annet bestått i at han har dyttet, sparket og slått henne, heter det i tiltalen.

Mannen er også tiltalt for å ha brutt et besøksforbud da han oppsøkte sin familie på en privatadresse, etter at han ble ilagt et besøksforbud.

Saken vil gå for Oslo tingrett fra mandag 4. til 11. november.