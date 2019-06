Mann tiltalt for incest og overgrep mot to sønner

Begge sønnene var ifølge tiltalen under 10 år da overgrepene skjedde mellom våren 2013 og våren 2016. 59-åringen er tiltalt for både voldtekt og incest, «for å ha hatt seksuell omgang med slektning i nedstigende linje», som det heter i tiltalen.

I tillegg er mannen tiltalt for vold mot begge sønnene som begge skal ha blitt både sparket og slått gjentatte ganger over en treårsperiode. Han skal blant annet ha slått sønnene med et belte, heter det i tiltalen fra Oslo statsadvokatembeter.

Oslo tingrett har satt av fire dager til saken.