Mann tiltalt for drapsforsøk etter knivstikking på Grorud

Knivstikkingen skjedde ifølge tiltalen i forbindelse med at mannen som nå er siktet for drapsforsøk, ranet den fornærmede sammen med to andre menn i 20-årene.

I en sekk 39-åringen hadde med seg, lå det 55.000 kroner.

Det er kun mannen politiet mener knivstakk den fornærmede, som er tiltalt for selve drapsforsøket, mens alle tre er tiltalt for ranet.

39-åringen som ble knivstukket, ble påført store skader og trengte livreddende behandling på sykehus.

Saken går over fem dager i Oslo tingrett fra 26. november.