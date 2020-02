De sakkyndige mener at den tiltalte mannen var tilregnelig, men mannens forsvarer Mette Yvonne Larsen sier til NRK at de i retten vil prosedere for utilregnelighet.

– Han er fortsatt psykotisk etter et år, og han går på sterke antipsykotiske medisiner. Jeg jobber med saken for å underbygge at de sakkyndige har tatt feil, sier hun til kanalen.

Den tiltalte mannen har erkjent handlingen, men har ikke forklart seg om motivet.

Det var 6. februar i fjor at politiet tok seg inn i en leilighet på Bjørndal etter en bekymringsmelding fra kvinnens arbeidsgiver. I leiligheten fant de kvinnen død. Senere samme kveld ble den nå tiltalte mannen pågrepet på en buss i Ski utenfor Oslo.

Saken kommer opp i Oslo tingrett 22. juni. Det er satt av åtte dager til behandlingen av saken.