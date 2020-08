– Voldsepisoden skal ha skjedd i en bolig i Lofthusveien på Årvoll. Mannen er innlagt på sykehus med kuttskader, forteller operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt til NTB.

Hun forteller at mannen tok kontakt med vitner for å få hjelp etter voldsepisoden. Da politiet kom fram rundt klokken 1.20 ble det raskt klart at mannen måtte ha helsehjelp siden han hadde flere kuttskader.

– Den mistenkte kvinnen ble pågrepet på stedet. Språkproblemer har gjort at vi ikke har fått avklart hendelsesforløpet, men kvinnen er på vei inn i arresten, sier Sandens ved 4-tiden.

Hun forteller at krimteknikere skal undersøke boligen politiet tror er åstedet. Verken kvinnen eller mannen er avhørt.

