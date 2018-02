Mann skutt flere ganger på Holmlia – ikke livstruende skadd

Oslo

– En mann ble skutt på en parkeringsplass. Han fremstår ikke som kritisk skadd, men han ble truffet av flere skudd, forteller innsatsleder Brian Skotnes i Oslo politidistrikt til NRK.

Politiet fikk melding om skytingen i et boligstrøk ved krysset Ravnåsveien/Ravnkroken i bydelen Søndre Nordstrand klokken 20.53 onsdag kveld. Det var flere vitner som ringte politiet og meldte fra om at de hadde hørt skudd i nærområdet.

– Det er skutt over et større område, men på hvilken måte eller hvorfor vet jeg ikke. Men det er grunn til å tenke at han har forsøkt å løpe fra gjerningspersonen, sier Skotnes til VG.

Han forteller at den skuddskadde mannen kom seg inn i en leilighet i nærheten av parkeringsplassen etter skytingen, og at eieren av leiligheten varslet politiet.

Kan være flere

Flere politipatruljer var onsdag kveld på jakt etter en sølvfarget bil som de mener gjerningspersonen kjørte i retning Holmliaveien. Bilen er muligens en sølvfarget Chrysler Voyager eller Ford X Max.

– Det var minst én, kanskje flere menn som forsvant i bilen, sier Skotnes.

Ifølge NRK er det en mann i slutten 20-årene som er skadd. Mannen fikk først behandling av ambulansepersonell på stedet før han ble kjørt til Ullevål sykehus i ambulanse.

Vi er på Holmlia etter melding om at det var avfyrt skudd. En person blir behandlet av ambulanse. Uvisst skadeomfang. En bil har kjørt fra stedet, og politiet søker etter den. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) 7. februar 2018