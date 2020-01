– Det dreier seg om en ung mann, og vi jobber med å få pågrepet ham, sier Grete Lien Metlid på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Politiet gjør løpende vurderinger om de skal gå ut med navn og bilde av den siktede mannen.

21 år gamle Halil Kara ble skutt og drept ved Prinsdal Grill sørøst i Oslo sent fredag kveld. Politiet har sagt at drapet fremstår som målrettet, uten at de har sagt hvorfor.

Obduksjonen som ble gjennomført mandag, bekreftet at Kara døde av skuddet eller skuddene han ble truffet av.

En annen person ble også knivskadd i basketaket som fulgte etter at våpenet var avfyrt.

Gjerningsmannen skal ha stukket til fots langs Nedre Prinsdals vei i retning Kolbotn. Mannen hadde dekket til ansiktet. Observasjoner tyder på at det kun var én gjerningsperson, men politiet har ikke utelukket at det kan være flere medvirkende.