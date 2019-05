Mann pågrepet for å ha truet med hagle i Oslo

Mannen ble pågrepet rundt klokken 22.30 tirsdag kveld, melder Oslo politidistrikt på Twitter.

– Pågripelsen foregikk uten dramatikk. Mannen er siktet for grove trusler med skytevåpen og vil bli avhørt så snart det er mulig, skriver de.

Mannen i 40-årene skal ha blitt truet i sitt eget hjem, og en hagle ble funnet i umiddelbar nærhet. Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 16. Det ble satt inn både politihelikopter og hundepatruljer for å finne den angivelige gjerningsmannen, men i 17-tiden ble det aktive søket etter ham avsluttet.

Den fornærmede mannen ble kjørt til Ullevål sykehus med bruddskader i beinet etter at han skal ha klatret ut av et vindu og hoppet ned fra et tak.

– Vi har sikret gode overvåkingsbilder av det vi mener er gjerningsmannen. Han er ikke identifisert ennå, sa operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB tirsdag kveld.

Bildene er fra overvåkingskameraer i området. Politiet har gjennomført avhør av fornærmede og flere vitner.

– Den fornærmede skal ikke ha vært tilfeldig utpekt av gjerningsmannen, og det er ingen grunn til å tro at denne personen kan være farlig for andre, sa Skott tirsdag ettermiddag.

Gjerningsmannen ble beskrevet som en mann i slutten av 20-årene av afrikansk opprinnelse og med kort, svart hår.