Mann pågrepet etter knivstikking i Oslo

Politiet meldte først at mannen i 30-årene var blitt skutt, men i en Twitter-melding klokken 02.20 natt til mandag opplyser politiet at undersøkelsene på sykehuset viser at han er stukket med kniv.

Klokken 02.55 meldte politiet at én person er pågrepet i saken og kjørt til arresten.

– Vedkommende er en mann som vi setter i forbindelse med hendelsen. Vi kommer til å avhøre den pågrepne og også foreta ytterligere avhør av den fornærmede, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.

Fluktbil funnet

I forbindelse med pågripelsen har politiet også tatt beslag i en bil som de regner med er fluktbilen.

– Den vil bli undersøkt nærmere. Vi har også avsluttet våre krimtekniske undersøkelser på selve stedet for hendelsen, og jobber nå med innhenting av videoopptak fra stedet, sier Krohn Engeseth.

Politiet fikk beskjed om hendelsen klokken 23.01 søndag kveld. Mannen fikk behandling av ambulansepersonell på stedet og ble deretter kjørt til Ullevål sykehus.

– Ikke livstruende

– Han er til behandling på sykehuset og er ikke livstruende skadd. Vi har kunnet ta et innledende avhør av ham, og han har gitt opplysninger som gjør at vi begynner å danne oss et bilde av hendelsesforløpet, sier Krohn Engeseth

Ut ifra det mannen har forklart dreier det seg ikke om noen tilfeldig hendelse. Det skal være en relasjon mellom ham og de gjerningsmennene, men politiet kan ikke gi flere detaljer om dette av hensyn til etterforskningen.

Avsluttet søk

To personer ble sett løpende fra stedet ifølge vitner. Krohn Engeseth kan ikke si noe pm det blir flere pågripelser i saken, men bekrefter at de har avsluttet aktivt søk etter flere gjerningspersoner.

Hendelsen skjedde utendørs. Både Bredtvet kvinnefengsel og Bredtvet kirke ligger i nærheten. Det er også en skole i området.

