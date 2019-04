En mann forskanset seg i en leilighet vest i Oslo sentrum etter at han slo til og skadet en billettkontrollør på en trikk mandag kveld.

Mannen ble pågrepet rundt midnatt. Ifølge politiet satte han seg til motverge under pågripelsen, men verken han eller politifolkene ble skadd, opplyser Oslo politidistrikt på Twitter.

Politiet opplyser til VG at de ble tilkalt klokken 19.30 etter at mannen hadde havnet i et basketak med en billettkontrollør på trikken. Mannen bet og slo billettkontrolløren med et knokejern før han stakk fra stedet. Han barrikaderte seg deretter i en leilighet i Suhms gate. Gaten utenfor ble sperret for trafikk fordi mannen kastet glass og kniver ut på gaten.

Klokken 22.30 opplyste operasjonsleder Gjermund Stokkli til NTB at de fremdeles forhandlet med mannen, som er kjent av politiet fra før.

– Vi forsøker å prate ham ut av leiligheten i første omgang. Vi har forhandlet med mannen i en time, sa operasjonslederen.

Først halvannen time senere kunne mannen pågripes.