Mann pågrepet etter å ha gått inn på bar med softgun

En mann ble pågrepet i Torshovdalen i Oslo etter at politiet fikk melding om at vedkommende hadde gått inn på en bar med et gevær. Da de fikk kontroll på ham, viste det seg og være en softgun som til forveskling var svært likt ey maskingevær.

Under pågripelsen fant de også kastestjerner og narkotia på han.

Mistenkte er pågrepet og blir anmeldt for brudd på våpenloven og bestittelse av narkotika, skiver politiet på Twitter.