Mann overførte over 10 millioner fra dement kvinne til seg selv

Saken går helt tilbake til 2008, da kvinnen ble lagt inn midlertidig på et pleiehjem. Da hennes leilighet ble tømt og lagt ut til salg fattet styret i sameiet mistanke, melder TV 2.

Sameiet får tak i kvinnens fetter, som da han kontakten mannen fikk vite at han hadde fått en blankofullmakt fra den eldre kvinnen.

Hun skal allerede i 2008 ha overført en hytte i Vestfold til mannen og to år senere skrevet under på en fullmakt som ga mannen anledning til å ta hånd om hennes økonomi.

Hytten hadde alene en verdi på nærmere 5 millioner kroner, og mannen i 70-årene skal ha overført minst 4.993.997 kroner til seg selv via forskjellige kontorer.

Påtalemyndigheten mener at kvinnens helse tilsa at hun ikke var i stand til å forstå hva hun skrev under på. Kvinnen er nå på pleiehjem.

Mannens advokat Nils Jørgen Vordahl sier til TV 2 at hans klient erkjenner at han har opptrådt svært uklokt, men mener at det ikke er korrekt at han urettmessig fikk fritidseiendommen. De øvrige punktene i tiltalen ønsker advokaten ikke å kommentere.

Saken skal opp for retten i mars.

(NTB)