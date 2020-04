Ifølge Aftenposten festet retten ikke lit til mannens forklaring om at han ble angrepet i sin egen leilighet og måtte forsvare seg.

Politiet rykket ut med store styrker etter melding om en pågående situasjon rett før klokka 13.30 mandag.

Mannens forsvarer, advokat Christian Flemmen Johansen, sier til TV 2 at mannen nekter straffskyld.

I tillegg til drapsforsøk på tre menn er den varetektsfengslede mannen også siktet for vold mot en jevnaldrende kvinne. Politiadvokat Kari Kirkhorn opplyser til TV-kanalen at siktede og de fornærmede ikke er ukjente for hverandre.

– Det er ikke snakk om tilfeldige ofre for blind vold, sier Kirkhorn.

