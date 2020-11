Mann i 30-årene kan få forvaring for vold og voldtekter

Mannen ble ifølge TV 2 pågrepet etter at han skal ha voldtatt en kvinne på et hotell i Oslo i starten av april i år. Blant annet strammet han ifølge tiltalen et belte rundt halsen hennes og truet med å slå henne med et varmt strykejern om hun ikke gjorde som han sa.

Han er også tiltalt for ha voldtatt en tidligere samboer samt utsatt henne for grov vold og frihetsberøvelse – gjennom å ha holdt henne innesperret fra april eller mai til juli i 2018. Han skal også ha vært voldelig mot en annen tidligere samboer.

Mannens forsvarer, advokat Bjørn Arild Langenes, sier at klienten ikke kjenner seg igjen i bildet som tegnes av ham og at han nekter straffskyld.

Saken kommer opp Oslo tingrett 2. mars neste år.