Mannen er i Oslo tingrett domfelt for overfall mot sju kvinner, hvor han har kvalt eller skal ha forsøkt å kvele kvinnene. I to av sakene er han også dømt for voldtekt eller voldtektsforsøk. I tillegg er mannen dømt for to tilfeller av sovevoldtekter, ifølge NRK.

Retten dømte mannen til 15 års forvaring, med en minstetid på ni år. I tillegg må han betale 150.000 i oppreisning til fire kvinner, og 30.000 kroner til fem kvinner.

Alle hendelsene fant sted på nattetid i området rundt Grünerløkka i Oslo. Ifølge tiltalen mistet tre av kvinnene bevisstheten som følge av kvelningen.

Pågrepet etter DNA-treff

Mannen ble pågrepet i fjor sommer, etter at politiet fikk treff på en DNA-undersøkelse, skriver VG. Han er straffedømt flere ganger tidligere, blant annet for voldtekt.

I 2013 ble han idømt fire års fengsel for en sovevoldtekt, og han er dømt for vold mot kvinner både før og etter dette.

Mannen erkjente straffskyld for flertallet av postene i tiltalen da saken startet. Hans forsvarer Sidsel Katralen sier at mannen føler at dommen er urettferdig.

– Han oppfatter den ikke som rettferdig. Det er tre poster som ikke er blitt erkjent, og han mener han bør bli trodd her på lik linje som i de andre postene. I tillegg reagerer han på at det blir lagt avgjørende vekt på de fornærmedes forklaring, mens han ikke blir trodd i det hele tatt, sier Katralen til NTB.

Anker dommen

Deler av dommen og straffeutmålingen vil bli anket. Det ble først lagt ned påstand om tolv års forvaring, med minstetid på åtte år. Minstetid i den endelige dommen ble satt til ni års forvaring.

– De tre postene vil bli anket, sammen med straffeutmålingen, sier Katralen.