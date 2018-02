Oslo

– Det skal ha vært snakk om veldig mye blod og det ser ut som en alvorlig skade. Han er bevisstløs og på vei til sykehuset, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB like før 3.30.

Kort tid senere opplyste politiet på Twitter at det ikke dreier seg om livstruende skader og at de leter etter gjerningspersonene.

– Det er uvisst hva som har skjedd. Vi fikk en melding om at vaktene på Cafe Sør trengte hjelp og kom dit med flere patruljer. Det skal ha vært kaotisk på stedet, sa Stokkli.

Anmeldt

Like før hendelsen i Torggata meldte politiet om et slagsmål mellom flere personer i Spikersuppa ved Stortinget. Her var en mann i midten av 30-årene bevisstløs.

– Skadeomfang er uvisst, men dette er trolig mindre alvorlig. Vedkommende ble tatt hånd om av ambulanse på stedet, opplyste Stokkli.

Politiet har en mistenkt i saken som er anmeldt, men ikke pågrepet. Det er snakk om en mann i slutten av 20-årene.

Pågrepet

3.30 meldte politiet på Twitter at nok en mann var bevisstløs etter et slagsmål ved utestedet Stargate på Grønland. Mannen i midten av 30-årene var ved bevissthet da han ble kjørt til legevakt. Skadeomfanget er ukjent.

På morgenkvisten lørdag opplyser Stokkli til NTB at en mann i slutten av 20-årene er pågrepet for kroppskrenkelse og er kjørt til arresten.

– Dette er en helt typisk natt til lørdag i Oslo, verken mer eller mindre. Ofte er det enda flere ordensforstyrrelser natt til søndag, sier Stokkli som legger til at han helst skulle sett at folk var snille mot hverandre.

NTB