Manglerud Stars jubelsesong ved veis ende

Oslo

- Dette har vært en av de beste spillergruppene jeg har jobbet med på lang tid. Det har vært veldig morsomt og jeg håper vi klarer å beholde flere av dem også til neste sesong, selv om det alltid er vanskelig å si da hver enkelt har sine agendaer og planer for fremtiden. Men det har vært en morsom sesong, uten tvil, sier mannen bak den stadig voksende suksessen for MS.

Den lille klubben fra Østensjø har tatt steg jevnt og trutt de siste årene. Både sportslig og utenomsportslig peker pilene i riktig retning for drabantbyklubben. Denne sesongen var laget er med og kjemper for alvor i samtlige kamper og havnet til slutt på en syvendeplass i seriespillet, men også i sluttspillet viste klubben at de kune slå gått fra seg og ga også sølvmedaljevinnerne Sparta kamp nesten inn til døra i kvartfinalen, og om ikke publikumstallene har gått gjennom taket, så øker de i hvert fall fra år til år.

Blir bedre

Før årets sesong sa Livingston til Dagsavisen at det neste steget for klubben sportslig sett var å endre mentaliteten. "Å ikke være fornøyde med hederlige tap" som han sa den gangen. Det føler han at laget har klart denne sesongen.

- Ja, det synes jeg. Etter tap har vi kjent det på kroppen og gutta har tatt ansvar og reist seg i kampen etter. De har bevist at de hører til her og spiller deretter, sier han.

Ønsket seg mer

Men selv om Manglerud Star har hatt en strålende sesong er likevel ikke Livingston helt fornøyd da Dagsavisen ringer han dagen etter at sesongen tok slutt på hjemmeis med 1-4-tap for Sparta. Amerikaneren mener MS kunne fått enda mer ut av den siste kvartfinalen som fremdeles var i live i går etter at Storhamar hadde slått ut Lørenskog, Frisk hadde beseiret Stavanger og naboklubben Vålerenga for første gang hadde avslutta sesongen før MS med 4-1 i kamper mot Lillehammer.

- Jeg mener helt oppriktig at vi kunne fått med oss mer fra denne serien mot Sparta. Vi har muligheter til å score som vi ikke utnytter og det er et par nøkkelsituasjoner som går i mot oss. Rett og slett litt uflaks. Det har gått opp og ned i serien mot Sparta, og i går hadde ikke Kris (Joyce) sin beste kamp i målet heller dessverre. Det er synd for han har vært fantastisk for oss siden han kom, sier han.

Livingston kunne også innrømme at målvakt Kris Joyce hadde slitt med feber og influensa den siste uka. Da han i tillegg hat måttet komme opp med over 40 redninger annenhver dag var det kanskje ikke så rart at en liten formsvikt til slutt kom.

- Vi ønsket ikke å bruke dette som noen unnskyldning og har derfor ikke sagt noe om det, men nå som serien er over synes jeg det er greit å forsvare Kris som har kjempa og stått godt, sier sjefen som ikke helt klarer å legge skjul på skuffelsen over at sesongen nå er over.

- Jeg synes vi burde ha klart å tvinge fram en siste og avgjørende syvende kamp, men det gikk ikke denne gangen, men vi tar i hvert fall med oss masse læring og erfaring fra dette, konkluderer han.

Lang serie

Det ble noen sene kvelder for MS og Sparta i løpet av kvartfinaleserien. I den første kampen måtte det nesten fem perioder til for å kåre en vinner. I kamp to ble det også overtid og det samme skjedde i kamp tre. Manglerud Stars amerikanske back Matthew VanVoorhis bokførte 47 minutter i den første kampen, over 50 (!) i den andre, 43 i den tredje og har ellers ligget rundt 30 minutter som i utgangspunktet er veldig mye. Livingston tror likevel ikke at MS med en litt tynnere stall på backsiden ble mere slitene enn Sparta.

- Hvis du ser på kampen i går så orker fremdeles Matthew masse. Han spiller nok en kjempegod kamp. For å være ærlig så så han mer sliten ut i overtidsperioden i kamp tre enn han gjorde i går, ler Livingston som heller legger vekt på andre faktorer når det kommer til spørsmålet om hvorfor MS fikk det litt tøffere utover i serien.

Blant annet nevner han Steffen Ratejczak, som tok noen ribbein i sitt første bytt i kamp fem og Michael Stenersen som stod over gårsdagens kamp på grunn av sykdom som avgjørende for at MS ikke klarte å tvinge frem en siste kamp.

- Dette er viktige spillere som vi hadde trengt i en slik kamp, sier han.

Beste sesongen på mange år

Livingston, som nå var gjennom sin syvende sesong som hovedtrener i Manglerud Star, la ikke skjul på at han var litt skuffa dagen etter sesongslutt. Men om man ser på sesongen under ett har det vært en stor opptur for de gule og grønne fra Manglerud.

- Er dette den beste sesongen du har hatt som MS-trener?

- Det er vanskelig å si synes jeg. Jeg har hatt mange gode spillere og lag mens jeg har vært her. Blant annet i fjor hadde vi et flott lag som sanket en rekordhøy poengsum, problemet var bare at da gjorde de andre lagene det samme og det ble ikke sluttspill likevel, svarer han.

Men tallene og statisikkene lyver ikke. Dette har vært den beste MS-sesongen på mange år. Spesielt når man tar med innsatsen i kvartfinalen. Forrige gang MS vant en kvartfinalekamp var i 2010, den gang mot Vålerenga. Forskjellen var at den seieren kom i kamp fire og VIF ledet allerede 3-0 i kamper. Mot Sparta tok MS kommandoen i kamp én på borteis og vant. Tapte deretter hjemmekampen før de på ny slo tilbake og vant i Sarpsborg før det ble tre strake tap. Også Livingston må etter hvert innrømme over telefon at det har vært en ganske god sesong for MS.

- Joda, det har jo vært en god sesong. Det er klart det. Vi slet litt midt i sesongen med skader og på keeperplassen. Hadde styret handlet litt raskere kunne vi fått inn Kris (Joyce) litt tidligere og da hadde vi nok tatt enda flere poeng.

- Men du er ikke skuffa over sesongen?

- Nei, overhodet ikke. Ikke på noen måte. Vi er veldig fornøyde med sesongen, ler Livingston.

Viktig periode

Mange har pekt på kontraktsforlengelsene med kaptein Jesper Hoel og poengmaskinen Peter Lindblad som ekstremt viktige for Manglerud Stars suksess denne sesongen. Nå skal Livingston og hans apparat i gang med puslespillet for neste sesong, men foreløpig er det mye som er uklart.

- På onsdag skal vi lukke boka for sesongen 2017/18 og starte på jobben med sesongen 2018/19. Da begynner for alvor jobben med å snakke med spillerne. Akkurat nå er det ingen vi er sikre på at forlater oss og ingen vi er sikre på at blir værende, men jeg håper vi klarer å beholde så mange som mulig, men alt avhenger av budsjettet, sier han.