Manglerud Star vant derbyduellen mot VIF

Oslo

25 sekunder var spilt av tilleggstiden i Furuset Forum da avgjørelsen falt på stfaffeslag søndag kveld. Peter Lindblad fikk gleden av å sikre Manglerud Star ett ekstrapoeng, men kanskje enda viktigere: Å vinne prestisjeduellen med storebror i Oslo. Tre seire til MS, to til VIF ble fasiten.

Fem kamper igjen

Begge er i praksis klare for sluttspill, MS ligger seks poeng bak Vålerenga og har ti poeng ned til Lørenskog på plassen bak. Fem serierunder gjenstår.

For Vålerenga ble det en ny nedtur etter tapet for Sparta torsdag. Laget snudde 0-1 til 2-1 ledelse søndag, men klarte ikke å punktere matchen da de hamret løs i siste periode etter at utligningen kom tidlig i siste periode. Den nye importen fra USA, Chris Calnan sørget for det med sin første scoring i MS-trøya. VIF presset på for seiersmålet, men MS-keeper Kristopher Joyce leverte en redningsprosent på 91,3.

MS best i gang

Men det var Manglerud som kom best i gang da Mathias Trygg lurte inn MS-ledelsen før første minutt var spilt. Martin Laumann Ylven utlignet i overtallsspill da Michael Stenersen måtte hvile i to minutter for slashing.

Ylven sørget også for VIF-ledelse midtveis i midtperioden. Men dette ble skuffende nok VIFs siste mål for kvelden.

Kombinasjonen litt for svake VIF-avslutninger og godt keeperspill reddet to poeng til Manglerud. Men fram til sisteperioden hadde MS best skuddstatistikk, og de endte også med totalt flest skudd, 23-26 (5-10, 7-9, 11-5).

I neste runde torsdag kommer Lørenskog til Manglerud ishall.

PS. Storhamar ble seriemestre etter at de slo Frisk Asker foran 5000 tilskuere på Hamar. Det var deres første seriemesterskap på tolv år og ble behørig feiret søndag kveld.

KAMPFAKTA

Vålerenga – Manglerud Star 2-3 e.f. (1-1, 1-0, 0-1, 0-1)

Furuset Forum: 1176 tilskuere.

Mål:

1. periode: 0-1 (0.55) Mathias Trygg (Petter Lindblad), 1-1 (12.48) Martin Laumann Ylven (Thomas Olsen, Rasmus Ahlholm).

2. periode: 2-1 (29.58) Ylven (Simon Mattsson, Andreas Øksnes).

3. periode: 2-2 (44.06) Christopher Calnan (Jesper Hoel, Lindblad).

Forlengning: 2-3 (60.25) Lindblad.

Dommer: Eirik Hansen, Jutul og Jørn M. Ekeberg, Nesøya.

Utvisninger: Vålerenga 6 x 2 min. og 1 x 10 min., Manglerud Star 3 x 2 min.

Storhamar – Frisk Asker 3-0 (2-0, 0-0, 1-0)

CC Arena: 4936 tilskuere

Mål:

1. periode: 1-0 (1.26) Martin Rønnild (Victor Svensson), 2-0 (12.17) Steffen Thoresen.

2. periode: Ingen.

3. periode: 3-0 (58.23) Mikael Zettergren (Josh Nicholls).

Dommer: Tor Olav Johnsen, Manglerud Star og Petter Bjerkan Bakken, Rosenborg.

Utvisninger: Storhamar 6 x 2 min., Frisk Asker 3 x 2 min.

Storhamar 40 32 0 3 5 161 - 75 99 Sparta 40 22 7 1 10 136 - 100 81 Lillehammer 40 20 6 3 11 147 - 106 75 Frisk Asker 40 22 3 3 12 144 - 106 75 Stavanger 40 15 4 8 13 110 - 101 61 Vålerenga 40 15 4 5 16 117 - 114 58 Manglerud Star 40 13 4 5 18 121 - 137 52 Lørenskog 40 10 4 4 22 107 - 151 42 Stjernen 40 8 4 5 23 80 - 130 37 Kongsvinger 40 3 4 3 30 82 - 185 20

Åtte beste til kvartfinale. To siste til kvalifisering. Ved seier i forlengning eller på straffer gis det to poeng til vinneren og ett poeng til taperen.