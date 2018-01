Manglerud Star spikrer ennå ikke sluttspillplass

Oslo

Av Haakon Thon

MANGLERUDHALLEN: Hjemmelaget spilte en fantastisk første periode, svakere i andre, men avsluttet med en grei tredje periode.

Det var den kortfattede oppsummeringen av MS hjemmekamp torsdag kveld.

Ingenting er sikkert

Trener Dave Livingston var stort sett enig:

- Vi spiller en veldig bra førsteperiode og det er naturlig at vi faller litt i prestasjonene og slapper av litt for mye etter en slik periode. Det er enkle, små ting vi gjør dårligere etter førsteperiode, men de klarte ikke å straffe oss. Det kunne vært bedre i de to siste periodene, men vi gjør det vi skal og det er å vinne og ta med oss tre poeng. Det var viktigst, sier han til Dagsavisen.

- Er sluttspillsplassen sikra nå?

- Vi tar en kamp av gangen og konsentrerer oss om den. Det er slik det fungerer. Vi er opptatt av å spille god hockey, svarer han på det.

- Hva synes du om Chris Calnans debut?

- Det er ikke lett, han kom rett fra USA og skal spille kamp i et nytt lag. Han må bli kjent med systemene her og så fort det sitter kommer han til å bli en veldig viktig brikke, men jeg synes han spilte en god kamp allerede i dag. Han gjør den usynlige jobben, de små tingene som ingen ser. Han er en tøff og tung løper. God på defensiv posisjonering, jobber hard i rundtvantet og blokkerer skudd. Noe av dette så vi allerede i dag og når han har kommet inn i systemet og det sitter vil han bli veldig god og en viktig brikke i dette laget, tror Livingston.

Vålerenga i neste

- Ser dere oppover tabellen mot Vålerenga og Stavanger eller er du fremdeles mer redd for Lørenskog og Stjernen som kommer bak?

- Vel, vi er syv poeng bak Vålerenga og møter dem på søndag. Vinner vi der er vi plutselig bare 4 poeng bak dem. Det er ikke umulig å klare 6. plassen.

- Skulle dere klare 6. plassen vil dere slippe Storhamar i sluttspillet. Hvor viktig er det?

- Storhamar blir vanskelig. Men får vi Sparta, Frisk eller Lillehammer som er de andre tre lagene i toppen er det helt åpent. Alle de lagene kan vi slå ut slik det ser ut nå, sier han.

Ledet 4-0 etter første

Manglerud Star ledet 4-0 etter den forrykende første perioden mot et sjanseløst Kongsvinger-lag. Mathias Trygg åpnet scoringsfesten etter fem minutter før Christer Simonsen, Dylan Richard og Sam Coatta fullførte kanskje den beste MS-perioden i vinter.

Mellomperioden ble målløs før Kongsvinger reduserte tidlig i siste periode. Men Michael Stenersen roet nervene da han satte inn 5-1 som kveldens siste målscorer.

- Vi spiller en strålende første periode. Så detter vi litt og får skikkelig kjeft av Dave i den andre pausen. Jeg føler at vi har god kontroll, sier Stenersen til Dagsavisen.

Manglerud Star vant skuddstatistikken 44-26 (18-7, 11-13, 15-6).

KAMPFAKTA

Manglerud Star – Kongsvinger 5-1 (4-0, 0-0, 1-1)

Mangleurhallen: 394 tilskuere.

Mål:

1. periode: 1-0 (5.52) Mathias Trygg (Michael Stenersen, Sam Coatta), 2-0 (8.16) Christer Simonsen (Fredrik Jørgensen, Sander Boroczky), 3-0 (12.58) Dylan Richard (Petter Lindblad), 4-0 (15.36) Coatta (Lindblad, Jesper Hoel).

2. periode: Ingen.

3. periode: 4-1 (46.20) Zach Josepher (Sean-Michel Sunnquist, Daniel Trnavsky), 5-1 (53.21) Stenersen (Trygg, Coatta).

Dommer: Lars-Arve Kronborg, Lillehammer og Petter Bjerkan Bakken, Rosenborg.

Utvisninger: Manglerud Star 4 x 2 min., Kongsvinger 6 x 2 min.

Øvrige kamper torsdag:

Frisk Asker – Lørenskog 9-0 (6-0, 1-0, 2-0)

1602 tilskuere

Mål:

1. periode: 1-0 (1.09) Oskar Nilsson (Garry Nunn, Vinny Saponari), 2-0 (6.09) Nunn (Nilsson, TJ Foster), 3-0 (6.29) Nunn (Anders Bastiansen, Patrick Wall), 4-0 (8.06) Foster (Bastiansen, Nunn), 5-0 (10.28) Saponari (Wall, Nicolay Andresen), 6-0 (10.33) Nunn (Foster, Bastiansen).

2. periode: 7-0 (39.03) Saponari (Nilsson, Nunn).

3. periode: 8-0 (48.36) Nunn (Nick Pageau, Bastiansen), 9-0 (53.00) Cato Cocozza (Endre Medby, Nilsson).

Dommer: Owe Lüthcke, Ringerike og Thomas Tysland, Jutul.

Utvisninger: Frisk Asker 3 x 2 min., Lørenskog 11 x 2 min. og 1 x 10 min.

Lillehammer – Stavanger 1-3 (0-1, 0-1, 1-1)

1245 tilskuere

Mål:

1. periode: 0-1 (7.36) Josh Soares (William Rapuzzi, Philippe Cornet).

2. periode: 0-2 (34.06) Rapuzzi (Lassi Kokkala, Curtis Jason Gedig).

3. periode: 1-2 (48.44) Martin Ellingsen (Joakim Arnestad), 1-3 (59.03) Eirik Salsten (Kristian Forsberg).

Dommer: Roy Stian Hansen, Storhamar og Tommy Søstumoen, Storhamar.

Utvisninger: Lillehammer 1 x 2 min., Stavanger 4 x 2 min.

Sparta – Vålerenga 5-3 (2-0, 1-1, 2-2)

2177 tilskuere

Mål:

1. periode: 1-0 (1.16) Patrick Bovim (Kalle Ekelund), 2-0 (19.02) Troy Rutkowski (Håkon Stormli, Henrik Knold).

2. periode: 2-1 (21.18) Rasmus Ahlholm (Fabian Gunnarsson, Thomas Olsen), 3-1 (24.17) Bovim (Henrik Malmström, Niklas Roest).

3. periode: 3-2 (48.19) Rasmus Juell (Morten Ask), 4-2 (50.23) Rutkowski (Lasse Fjeldstad, Magnus Nilsen), 5-2 (56.15) Kristian Østby (Christoffer Karlsen, Joachim Nermark), 5-3 (59.39) Brede Csiszar (Talak Lyngset, Olsen).

Dommer: Robin Berg, Stjernen og Christian Persson, Ski.

Utvisninger: Sparta 5 x 2 min., Vålerenga 10 x 2 min.

Stjernen – Storhamar 1-4 (0-0, 1-2, 0-2)

1283 tilskuere

Mål:

1. periode: Ingen.

2. periode: 0-1 (26.07) Christian Larrivée (Simen Hansen, Robin Dahlstrøm), 0-2 (32.32) Dahlstrøm, 1-2 (33.47) Isak Billet (Marcus Bryhnisveen, Dan-Fredrik Nygård).

3. periode: 1-3 (48.41) Larrivée (Dahlstrøm), 1-4 (59.53) Steffen Thoresen.

Dommer: Eirik Hansen, Jutul og Mads Frandsen, Frisk Asker.

Utvisninger: Stjernen 1 x 2 min. og 1 x 5 min., Storhamar 2 x 2 min.

PS. Garry Nunn noterte sju målpoeng da Frisk Asker herjet nådeløst med Lørenskog i eliteserien ishockey og vant 9-0 torsdag.

Seks av målene kom i kampens første 11 minutter. Nunn gjorde 2-0 og 3-0 med 20 sekunders mellomrom og var sist på pucken ytterligere to ganger i kampen. I tillegg hadde han tre assist.