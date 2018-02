Manglerud Star sikret sluttspill

Oslo

Av Haakon Thon

MS trengte ett poeng for å sikre plassen i sluttspillet. Motstander Lørenskog ledet 1-0 etter de to første periodene, men så snudde hjemmelaget alt til sin fordel.

Lørenskog kjempet som løver for å ta nødvendige poeng, men de klarte ikke å stå i mot presset fra MS. Hjemmelaget vant skuddstatistikken hele 41-26.

Markus Pedersen og Petter Lindblad ble lagets matchvinnere i begynnelsen av den siste perioden.

For svake skudd

Dermed er MS bare tre poeng bak Vålerenga, som tapte for Lillehammer.

- Vi vant på en dag der vi egentlig ikke spiller så godt. Vi gjør ikke mer enn vi må, men jeg er glad over måten gutta fortsetter å jobbe selv om ikke alt stemmer. Og vi klarer til slutt å få målene også, sier MS-trener David Livingston til Dagsavisen.

- Liten seier tross klart best skuddstatistikk?

- Mange av skuddene var fra dårlige posisjoner eller så var det for dårlig kvalitet. Lørenskog var flinke til å gjøre det vanskelig for oss og blokkerte en del skudd foran keeper Idoff som også sto godt.

VIF med lett program

Klarer MS å komme foran VIF (skiller tre poeng) vil ikke Storhamar kunne velge MS i sluttspillet. VIF har igjen alle tre bunnlagene i løpet av de siste fire kampene. Stjernen, Lørenskog og Kongsvinger. Alle på hjemmeis.

- Det er ikke så enkelt som det høres ut. De to lagene må vinne for å unngå nedrykkskvaliken. VIF kan fort gå på en smell mot ett av de lagene. Vålerenga kan fort kjenne presset, tror Livingston.

MS har igjen tøffe kamper. Frisk borte, Sparta hjemme og Storhamar borte før de avslutter borte mot Stjernen. Men laget slo både Frisk og Sparta i forrige kamp.

- Hva sa du til gutta i den andre pausen?

- Jeg sa at vi måtte begynne å gjøre de små tingene skikkelig og være ærlige. Spille kort og enkelt. Jeg spilte med fire rekker i dag også så det var ingen grunn til at vi skulle bli slitne heller. Etter hvert fikk vi også resultatet fra VIF-kampen og forstod at de kanskje kom til å tape. Da ville vi ikke ødelegge muligheten vår for å ta dem igjen.

- Vi vinner serien 3-2 mot Lørenskog også og har dermed vunnet begge derbyene. Det betyr litt, sier han.

Var desperate

Lørenskog var desperate etter å få med seg noe fra kampen mot MS og spilte deretter. Laget klarte delvis å kneble MS.

Lørenskog lå fem poeng foran Stjernen før denne runden. Med Lørenskogs tap samtidig som Stjernen slo Kongsvinger hjemme er det nå bare to poeng som skiller lagene i kampen om den siste sluttspillplassen med fire kamper igjen å spille.

- Jeg vil ikke tippe hvem som klarer det. Helt umulig å si. Men jeg håper kanskje på Lørenskong, for jeg tror Storhamar kommer til å velge dem og da slipper vi, avslutter MS-treneren.

KAMPFAKTA

Eliteserien ishockey torsdag, 41. runde:

Lillehammer – Vålerenga 7-5 (1-1, 3-2, 3-2)

Kristins hall: 1551 tilskuere

1. periode: 0-1 (2.00) Talak Lyngset (Jonas Oppøyen), 1-1 (10.15) Jacob Noer (Nick Dineen, Brendan Ellis).

2. periode: 1-2 (24.56) Filip Gunnarsson (Brede Csiszar), 1-3 (29.40) Simon Mattsson (Morten Ask, Rasmus Ahlholm), 2-3 (37.27) Stephan Vigier (David Morley, Joakim Arnestad), 3-3 (38.30) Morley (Ellis, Joey Benik), 4-3 (39.14) Morley (Benik, Dineen).

3. periode: 5-3 (44.58) Dineen (Benik, Ellis), 5-4 (49.27) Ask (Magnus Fischer), 6-4 (50.02) Vigier (Stein Tore Bakken, Brett Cameron), 7-4 (50.56) Dineen (Benik, Morley), 7-5 (55.23) Joachim Sommer Nielsen (Mattsson, Anders Braavold).

Dommere: Robert Hallin, Jordal og Roy Stian Hansen, Storhamar.

Utvisninger: Lillehammer 6 x 2 min., Vålerenga 9 x 2 min.

Manglerud Star – Lørenskog 2-1 (0-0, 0-1, 2-0)

Mangleur ishall: 620 tilskuere.

2. periode: 0-1 (25.54) James Sixsmith (Drew Schiestel, John Negrin).

3. periode: 1-1 (42.58) Markus Pedersen (Steffen Ratejczak), 2-1 (43.11) Petter Lindblad (Dylan Richard, Christopher Calnan).

Dommere: Robin Berg, Stjernen og Thomas Tysland, Jutul.

Utvisninger: Manglerud Star 5 x 2 min., Lørenskog 4 x 2 min.

Stjernen – Kongsvinger 6-2 (0-0, 2-2, 4-0)

Stjernehallen: 1239 tilskuere

2. periode: 1-0 (27.21) Dan-Fredrik Nygård (Niklas Bröms), 1-1 (28.37) Valter Rönning (Simen Nielsen, Tom Ivar Hesbråten), 2-1 (29.25) Benjamin Murphy, 2-2 (32.15) Daniel Trnavsky (Zach Josepher, Sean-Michel Sunnquist).

3. periode: 3-2 (40.12) Murphy (Nygård), 4-2 (46.33) Didrik Tollefsen (Marcus Bryhnisveen, Josh MacDonald), 5-2 (49.28) Bröms (Bryhnisveen), 6-2 (51.40) Bröms (Nygård, Murphy).

Dommere: Mads Frandsen, Frisk Asker og Christian Persson, Ski.

Utvisninger: Stjernen 3 x 2 min., Kongsvinger 4 x 2 min.

Storhamar – Stavanger 3-1 (0-0, 2-0, 1-1)

CC Arena: 4889 tilskuere

2. periode: 1-0 (20.40) Joachim Jensen (Christian Larrivée, Robin Dahlstrøm), 2-0 (34.10) Jensen (Kodie Curran, Christian Bull).

3. periode: 2-1 (48.21) Curtis Jason Gedig (Magnus Hoff, Johannes Johannesen), 3-1 (53.09) Dahlstrøm (Jensen, Larrivée).

Dommere: Tor Olav Johnsen, Manglerud Star og Marcus Wannerstedt, Ski.

Utvisninger: Storhamar 3 x 2 min., Stavanger 5 x 2 min.