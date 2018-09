Manglerud Star landet med et brak

Oslo

Alt så ut til å gå på skinner, og vel så det, for MS som sesongåpnet med å slå Stavanger Oilers på borteis etter straffeslag. En bragd laget ikke har klart på de 15 foregående forsøkene.

MS lettet smertefritt. Optimismen ble ikke mindre da laget fulgte opp med å slå Stjernen 7–2 i første hjemmekamp.

Det så ut til å kunne bli flott reise for laget denne sesongen, men tirsdag ble det turbulens og maskinelt trøbbel for de gule og grønne. Laget som scoret i hver eneste kamp i seriespillet forrige sesong klarte plutselig ikke å få pucken i mål borte mot nyopprykka Ringerike Panthers, til tross for 34–17 i favør bortelaget i skuddstatistikken.

Johan Kallio sto med andre ord en god kamp i Ringerikes mål. Men det er ikke hele svaret på Manglerud Stars problem. Riktignok klarte MS å tvinge fram noen meget gode redninger fra sisteskansen. Men 30 av de 34 skuddene havnet i fanget til svensken. For da MS spilte seg til de største mulighetene fikk de rett og slett ikke pucken på mål.

Ringerike jobba sokkene av seg og spilte en god kamp, men MS burde både tatt ledelsen og vunnet denne kampen. Nå må laget sørge for å lande trygt hjemme mot Lillehammer i kveld.