Manglerud Star håper å passere VIF

Oslo

Av Haakon Thon

– Vel, vi er sju poeng bak Vålerenga og møter dem på søndag. Vinner vi der er vi plutselig bare fire poeng bak dem. Det er ikke umulig å klare 6.-plassen, sier MS-trener David Livingston til Dagsavisen før søndagens duell i Furuset Forum.

Det står 2–2 i kamper mellom MS og VIF denne sesongen. Torsdag vant Manglerud Star solide 5–1 over Kongsvinger mens Vålerenga tapte 3–5 for Sparta,

– Hvor mye betyr den kampen?

– Den betyr mye for tabellposisjonen, men for oss er det også et derby og vi vil vinne den interne serien mot Vålerenga. Det hadde vært deilig, sier han.

Michael Stenersen er toppscorer mot VIF i år med fire mål (samme som Dylan Richard).

– Det blir skikkelig liv i gryta inn mot slutten av sesongen hvis vi vinner. Det blir alltid litt ekstra tenning i de kampene. Vi får lade om og så tar vi VIF på søndag og vinner 3–2 i kamper mot dem denne sesongen, sier han.

Mot Kongsvinger fikk amerikaneren Chris Calnan sin debut.

– Han gjør den usynlige jobben, de små tingene som ingen ser. Han er en tøff og tung løper. God på defensiv posisjonering, jobber hardt i rundvantet og blokkerer skudd. Noe av dette så vi allerede i dag og når han har kommet inn i systemet og det sitter vil han bli veldig god og en viktig brikke i dette laget, sier David Livingston.

Lørdag slo Lørenskog overraskende Sparta og styrket sin posisjon i kampen om sluttspillplass. De ligger på den utsatte 8.plassen.

Lørdagens resultater: Stavanger Oilers - Stjernen 2-1, Lørenskog Sparta 3-0, Kongsvinger - Lillehammer 1-3.

Søndagens kamper: Vålerenga - Manglerud Star, Storhamar - Frisk Asker