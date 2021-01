Mange har fulgt Ruters oppfordring om ikke å reise kollektivt

Ruter ba før helgen folk i Oslo om ikke å reise kollektiv med mindre det virkelig var helt nødvendig. I finværet lørdag ser det ut til at folk flest har fulgt oppfordringen.

– Foreløpig går det greit å holde avstand, men oppfordringen om ikke å reise kollektivt gjelder fortsatt. Det er en del reisende, men så langt går det greit, sa pressevakt i Ruter, Øystein Dahl Johansen til NTB ved 12.30-tiden.

Før helgen opplyste Ruter at vektere vil bistå de reisende på T-banen og sentrale holdeplasser der det er risiko mange reisende.

Les også: Så lite sosial kan du være med regjeringens nye koronatiltak

Finvær i Oslomarka

Mest trykk er det på T-banens Linje 1 mot Frogneseteren – og Sporveien har gjennom dagen flere ganger henstilt sine reisende om å følge retningslinjene for smittevern.

«Hold avstand og bruk munnbind. Dersom dette ikke følges kontaktes politiet og T-banen stoppes», skrev Sporveien på Twitter lørdag formiddag.

Håpet er at man unngår tilstandene man så forrige helg. Da var det trangt om plassen på banen av folk som ville nyte finværet i Oslomarka.

Oppfordret til å droppe T-banen

I en pressemelding torsdag sa selskapets administrerende direktør, Bernt Reitan Jenssen, at det var forståelig at folk har behov for å komme seg ut, men oppfordret sterkt til ikke å benytte kollektivtrafikken til fritidsaktiviteter.

– Vi må alle bidra til at de som må reise, kan gjøre dette på en trygg måte, sa Jenssen.

Han anbefaler folk å legge helgeturen til nærområdet og ikke bruke kollektivtransport hvis det ikke er strengt nødvendig.