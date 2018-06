Maaemo i Oslo kåret til verdens 35. beste restaurant

Oslo

– Det er fantastisk å få anerkjennelse for den iherdige innsatsen vi legger ned hver eneste dag! Å bli rangert sammen med så mange dyktige bransjekolleger gir oss motivasjon til å presse oss enda lenger. Vi er ufattelig stolte og glade, sier Esben Holmboe Bang, medeier og kjøkkensjef på Maaemo, i en pressemelding.

50 beste

Rangeringen World’s 50 best restaurants regnes som en av verdens absolutt mest prestisjetunge utmerkelser for restauranter. Listen stemmes frem av mer enn tusen av den kulinariske verdens mest anerkjente anmeldere, kokker og restauranteiere. I fjor ble Maaemo rangert som nummer 79, i år avanserer de 44 plasser og er nå plassert i det absolutte toppsjiktet i verden.

– Å bli regnet som en av spydspissene i restaurantbransjen globalt er veldig stort. På dette nivået finnes det ikke slingringsmonn og alt må klaffe i alle ledd. Hver dag! Maaemo er et resultat av en fantastisk laginnsats, og i dag er jeg spesielt stolt av hele det fantastiske teamet, sier Esben Holmboe Bang.



Knuser barrierer

Det er ikke første gang Maaemo utmerker seg. Restauranten fikk mye internasjonal oppmerksomhet allerede i 2012. Som første skandinaviske restaurant noen gang gikk de fra null til to stjerner i den anerkjente Michelin-guiden. Og det kun et drøyt år etter at dørene ble åpnet. I 2016 ble Maaemo som første norske restaurant tildelt guidens høyeste utmerkelse, 3-stjerner. Som 33- åring ble dermed kjøkkensjef Esben Holmboe Bang en av de yngste kokkene i verden som har fått tre Michelin-stjerner.

– Vi prøver hver dag å perfeksjonere subtile og rene norske smaker. Norske mattradisjoner har en veldig eksotisk appell i hele verden. Oslo er jo blitt en by man reiser til for å spise, over 60 prosent av våre gjester flyr inn bare for å besøke oss. Hvem hadde trodd det for ti år siden? sier Esben Holmboe Bang.

Norske Maaemo, som har fått tre stjerner på Michelin-guiden, kom i fjor på 79. plass på samme kåring. Spisestedet holder til i Schweigaards gate i Oslo, drives av den danske kokken Esben Holmboe Bang og åpnet dørene i desember 2010.

Siden den gang har den oppnådd tre Michelin-stjerner – i likhet med danske Geranium. Den København-baserte restauranten kom på 19. plass.