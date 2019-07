I februar kunne Dagsavisen fortelle om funksjonshemmede Kristoffer, og flere andre, som fikk mer enn doblet husleien etter at kommunen bestemte at gjengs leie skulle bestemme leieprisen.

Reagerte

For Kristoffers del betød det at husleien gikk opp fra 5.500 kroner til nærmere 12.000 for en liten toromsleilighet i et bofellesskap på Tåsen.

– Jeg har greid meg godt på trygden på 20.000 utbetalt i måneden. Da har jeg hatt penger til å kunne gå på kino og teater, eller reise på en tur, sa Kristoffer Væhle Rodriguez til Dagsavisen da.

Men Kristoffers historie fikk politikerne til reagere, og enda til ta grep.

Byråd for helse, omsorg og sosiale tjenester, Tone Tellevik Dahl (Ap) kunne komme med en god nyhet.

– Alle som har fått økt husleien som tidligere var omfattet av unntaksbestemmelsen for gjengs leie vil få denne nedjustert til opprinnelig nivå, med umiddelbar virkning. De vil også få tilbakebetalt differansen de har betalt mellom subsidiert leie og gjengs leie siden 2016, sa byråden til Dagsavisen .

– Det stemmer nå ikke helt, sier Kristoffer stille.

– Husleien min er kun senket med 15 prosent. Langt unna det politikerne lovet, sier han.

De som opplevde å få økt husleie har hatt ulike kontrakter, og dermed er det varierende hvor mye de har fått i reduksjon etter Tellevik Dahls løfte. For Kristoffers del ble det fra 1. mars gitt en rabatt på 15 prosent fra til en ny endelig avtale skulle være på plass fra neste år. Denne reduksjonene betød lite i en økonomisk presset situasjon.

Men når det er som mørkest, kommer lyset ofte på igjen.

Verbalvedtak

Husleia til Kristoffer vil nemlig bli redusert. Det tar bare lengre tid enn lovet. I form av verbalvedtak fra bystyret fattet for to uker siden, og formidlet til bydelene i Oslo mandag, står det:

«Vi ber om at dere nå setter ned husleien til subsidiert leie og tilbakebetaler differansen mellom betalt leie og subsidiert leie for disse leieforholdene, etter samme prinsipper som for leieforhold som var omfattet av verbalforslag H17/2006, endring i husleie for boliger med subsidiert husleie»

God nytt for Kristoffer og andre i hans situasjon.

Dag Westby, som er sjef i seksjon for tilrettelagte boliger og dagtilbud i Bydel Nordre Aker, kjenner saken til Kristoffer godt og er glad for at det endelig blir en god løsning for ham.

– Når man får en husleie på nesten 12.000 ut ifra en trygd på 20.000 sier det seg selv at det gjør et voldsomt innhogg i økonomien, sier Westby, og presiserer at bydelene kun har gjort det kommunen har bestemt.

Trang økonomi

For Kristoffer betyr det en fortsatt trang økonomi fram til husleien er redusert tilbake til det gamle nivået.

– Det betyr at jeg må skjære ned på dagligdagse ting og tenke mer over på hva jeg bruker penger på. Hver måned bruker jeg rundt 4-5.000 kroner av oppsparte midler, noe jeg kun kan gjør et par måneder til. Alternativet da blir å be om sosialhjelp, sier Kristoffer, som heller ikke får bostøtte.

– Men det kommer jeg til å søke om, selv om det ikke er store beløpet, sier han.

Han er lite fornøyd med politikerne, som han mener sier en ting og gjør noe helt annet.

– Jeg skjønner ikke helt hva politikerne tenker på. Nå er det snart valg, og de burde være smartere enn som så om de har tenkt på fire nye år, sier han.

– Jeg synes ikke noe om at de tar fra oss svakeste. Det finnes andre steder de kan ta penger fra. Vi merker så godt når husleien går opp, og vi må klare oss med det vi har, sier Kristoffer.

Flyttet

En mulig forklaring på at Kristoffers husleie bare har gått ned med 15 prosent er at han måte flytte fra sin gamle leilighet til en ny i samme bofellesskap.

– Siden han har flyttet inn i ny leilighet, mente vel kommunen at de gamle kontraktene ikke lenger gjaldt. Derfor er ikke husleien justert som lovet, sier Kristoffers mor, Randi Væhle, til Dagsavisen.

– Jeg skjønner ikke hva kommunen tenker på. Flyttingen var ikke frivillig. Alle som bodde i bofellesskapet i Pastor Fanges vei, ble flyttet til et annet bygg noen hundre meter unna.

Kristoffer selv sier at han trives i sin nye leilighet.

– Den er litt mindre enn den forrige, men den har en bedre standard, sier 42-åringen til Dagsavisen.

– Og så er utsikten flott, sier Kristoffer, som er i gang med å skrive et stykke om psykisk helsevern.

– Jeg burde kanskje skrevet om min egen situasjon. Men det blir for nært, sier han.

Både Kristoffer og moren har gjentatte ganger henvendt seg til politikere for å få svar. Uten hell.

– Byråden burde komme på besøk og se hvordan hverdagen er, sier Kristoffer, og ser gjerne byråd Tone Tellevik Dahl på besøk på Tåsen.

– Nå de sier de skal avskaffe gjengs leie og gå tilbake til det opprinnelige leienivået, så må de gjøre det. Ikke bare si det.