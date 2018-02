Oslo

Se video med Tøyen-beboeren Zuleyha fra WeAreOslo nederst i saken.

– Jeg betaler i dag 13.500 i husleie i måneden for å bo i en leilighet med dårlig standard, sier 53-åringen oppgitt.

– Jeg har utbetalt 23.000 netto kroner i måneden. Etter å ha betalt husleie, sitter jeg igjen med litt over ni tusen kroner. Det er ikke mye når jeg har seks barn hjemme, sier hun.

20 år på Tøyen

Hun kom til Norge i 1994, da hadde hun to barn. Først bodde hun i Tromsø noen år, før hun flyttet til Oslo.

De siste 20 årene har hun bodd på Tøyen.

– Først bodde vi i en liten og trang leilighet i Kolstadgata 7. De siste fire årene har vi bodd i en fireroms her i Hagegata 31, sier hun til Dagsavisen.

– Det er ikke leilighetene som gjør det spennende å bo på Tøyen. Det er folket. Her bryr folk seg om hverandre. Det er Tøyen som er mitt hjem. Det er her jeg føler meg hjemme. Det er her barna mine er vokst opp, har sine venner og har gått på skole, sier hun oppgitt.

– Da Tøyenløftet kom, var vi alle glade og oppstemte. Men nå lurer vi på om Tøyenløftet kom for å skyve oss ut, ikke løfte oss, sier hun og rister lett på hodet.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!



Tøyen Torg er i gang med ansiktsløftingen. Foto: Tom Vestreng

Utdannelse

Arifi Ali er alene med sine åtte barn, hvorav seks fortsatt bor hjemme. Like fullt har hun greid å ta seg utdannelse, og har nå fast jobb i Bydel Gamle Oslo som miljøterapeut.

– Men selv om jeg har fast jobb, så er ikke det nok til å få lån, sier hun.

Bjarte Breiteig i Tøyenkampanjen, som er med på intervjuet med Arifi Ali, sier at han skjønner kommunens tankegang.

– De vil redusere konsentrasjonen av kommunale boliger på Tøyen, men framgangsmåten er uheldig, sier han til Dagsavisen.

– De aller færreste av disse beboerne har råd til å kjøpe leilighet, selv om de får den til 80 prosent av markedspris. Resultatet er at vi mister gode naboer og får en enda sterkere gjennomtrekk av beboere enn vi allerede har.

En leilighet av den type Arifi Ali bor i, har en markedspris på rundt fem millioner kroner.

I dag er det 60 leiligheter i blokka. 38 av dem er solgt. Seks av dem er kjøpt opp av tidligere beboere.

– Ingen av dem som bor i de resterende 22 leilighetene får fortsatt bo der. For Arifis del betyr det at hun må ut i løpet av juni måned.

– Jeg har ikke fått noe tilbud om ny leilighet. Og når jeg får tilbudet må jeg ta det jeg får. Selv om det betyr at jeg må rive opp barna og flytte et helt annet sted, sier hun.

Les også: Nå blir det kunstgress på Klosterenga

– Omgjort til hybler

– Flere av leilighetene er kjøpt opp av utleiere. Blant annet skal en tidligere familieleilighet nå være omgjort til seks små hybler, som leies ut til enslige somaliske kvinner, sier Bjarte Breiteig.

– Det har jeg også hørt, sier bystyrerepresentant Ivar Johansen (SV) til Dagsavisen.

– Dette er en sak som jeg vil sjekke ut med Plan og Bygningsetaten som er tilsynsenhet her, sier Johansen.

I 2016 skrev Dagsavisen om eiendomsselskaper som på Vestli og Stovner kjøpte opp familieleiligheter og bygde dem om til små hybelhus, som leies ut til østeuropeiske arbeidsinnvandrere.

Fortviler

Der fortviler beboerne over situasjonen – og over manglende lovverk for å hindre at spekulanter ødelegger bomiljøet med korttidsutleie.

– Etter den saken kom det opp et lovforslag som skulle hindre dette, men som ble nedstemt av Stortinget. Så det som gjøres på Tøyen, er innenfor loven slik den er i dag, sier Johansen.

– Men om noen bor på hybler uten vindu, er dette ulovlig, legger han til.

Ivar Johansen har lenge vært opptatt av Tøyen, og jobber for at bystyret skal stoppe salget av de resterende 22 leilighetene som ikke er solgt.

– Det var bystyret som vedtok salg av leilighetene, og da kan også bystyret stoppe salget. Men byrådet har muligheten til å stoppe salget midlertidig, slik at de kan finne løsninger for beboere som Arifi Ali og hennes familie. Politikerne kan stoppe salget, og så kan boligkontoret i bydelen finne gode løsninger for dem som bor der, og som ikke har råd til å kjøpe. Jeg tror at en miks av vanlige selveiere og utleieleiligheter ville vært en god miks her, sier SV-politikeren.

Les også: Lene (49) oppdro barna sine i rus

Eie til leie

En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper er «leie til eie», hvor leieren gradvis gjennom husleien kjøper seg opp i boligen.

– Det er en modell jeg tror vil fungere godt her. Men Boligbygg har i liten grad prøvd ut modellen. Noe som er synd, sier Ivar Johansen.

– Problemet med Tøyen er at det er så stor gjennomtrekk av beboere. Med leie for eie, vil flere bo her over lengre tid, noe som er positivt for bomiljøet, sier Johansen.

Se video med Tøyen-beboeren Zuleyha fra WeAreOslo her:

Tøyen from Calias Photo on Vimeo.