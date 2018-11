Fotballsesongen er over, og ikke et øyeblikk for tidlig. Vi pusher desember, det er bikkjekaldt, snøen truer og cupfinalen er sjukt nok ennå ikke spilt. Sesongen ble avsluttet med en ganske OK kamp mot Ranheim, hvor Vålerenga spilte dem ut i perioder.

Så hvordan var sesongen sett over ett? Frustrerende. Det er ett steg fram, og ett tilbake. Hver gang gutta så ut som de hadde noe på gang, og man trodde at «nå har de bygget et skikkelig moment», så fiste det ut igjen.

Les også: Ny breddeavtale for VIF

Man startet jo godt med strake seire over Kristiansund borte og Odd hjemme. Bra med seks poeng der. Og så ryker man plutselig 0-3 for Sarpsborg borte og grusomme 1-4 mot Strømsgodset hjemme. Et Godset som nå åpenbart har utpekt Vålerenga til hatlag nummer én etter at vi hentet en daglig leder og noe greier derifra. Total blodtåke. Og våre spillere skjønner åpenbart ikke alvoret med å møte et lag som har en høne å plukke med oss – en gjennomgangsmelodi de siste årene i Vålerenga-sammenheng.

Deretter knuser man Start 6-1 i Kristiansand, før man spiller tre strake uavgjort mot Molde, Ranheim og Haugesund. Først- og sistnevnte var for så vidt greie resultater. Ting tar seg opp med to strake seire over Sandefjord og Stabæk. Skal vi snuse på medaljer eller europacup allikevel? Nei. 0-3 i Tromsø.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Dere skjønner tegninga. Nok en Vålerenga-sesong som preges av svært ujevne resultater. For meg er det egentlig bare fire bra oppturer: Storseieren over Start i Kristiansand, 2-0 over Brann hjemme og derbyseierne over Lillestrøm. Hjemmederbyet er selvsagt helt legendarisk, selv om det kunne blitt vårt verste mareritt. Det bikket rett vei, og sørget for en uforglemmelig kveld hvor jeg møtte flere folk jeg ikke har sett på Vålerenga-kamp på årevis.

Allikevel, entusiasmen skulle ikke holde, og apatien tok over for mange. Jeg mener fortsatt det er en gave å kunne gå på Valle for å se Vålerenga, og har allerede fornyet sesongkortet. Men her på berget trenger hvermannsen et vinnerlag for å få ræva i gir. Jeg tenker fortsatt tilbake på siste runde i 2004, da vi en stakket stund i andre omgang var seriemester. Et fullstappet Ullevaal ristet. Alle var der for å heie på Vålerenga. Hvor er de nå? De venter. Venter på bedre tider. I mellomtiden har årevis med ørkenvandring gjort at vi har mistet tusenvis av dem, tapt for alltid. Nye fans må skapes.

Les også: KFUM har kapret VIF-spiller Daniel Fredheim Holm (Dagsavisen+)

Sjetteplassen i år innfridde for så vidt klubbens uttalte målsetting, men den ble kritisert for å være defensiv. Det var den nok også, med tanke på hvordan ting kunne sett ut om bunnivået var høyere. Derbyseieren på Åråsen 2. september var tredje strake seier – da begynte man å lure på om gutta kunne levere en knall høstsesong. Det skjedde ikke – det ble kun to seire på de siste ni.

Neste år er det kun en ting som gjelder: Stabilitet. Får Ronny til det kan dette bli riktig så bra. Men får han det ikke til ...

VIF-tilhengerne Lars Erik Schou, Greger Thorvaldsen, Trond Erik Sandgren, Kjell Henning Thon og Truls Toftnes skriver i Dagsavisen hver fredag under vignetten Aperopet.