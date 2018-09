Lyns femte ettmålstap på rad

Oslo

Mot seriemester Lillestrøm søndag ledet Lyn-jentene til en time var spilt. Lyn tok ledelsen på et selvmål tidlig i kampen. Men etter den nevnte timen snudde det ubeseirede laget kampen etter to scoringer på to minutter av Emilie Haavi og Ingrid Kvernvolden. LSK er allerede seriemester selv om det gjenstår fire kamper.

Kaptein Joanna Aalstad Bækkelund har opplevd en frustrerende høst der mange poengtap har kommet rett før slutt. Nå er laget fem poeng unna sikker plass, men det er fortsatt håp. Det gjenstår fire serierunder og i tre av disse har Lyn hjemmekamper på Kringsjå mot henholdsvis Kolbotn, Stabæk og Sandviken. Eneste bortekamp som gjenstår er mot allerede nedrykksklare Grand Bodø, en kamp som må vinnes. Vi må tilbake til 27. mai for å finne Lyn-lagets siste seier i serien. Det var mot nettopp Grand Bodø. Nå har de tapt de fem siste kampene med ett mål.

Lyn spiller sin første sesong noensinne i Toppserien og målet var å berge plassen for så å stabilisere seg på øverste nivå. Laget har sluppet inn 47 mål på 18 kamper, men hovedproblemet har vært å score på alle sjansene de skaper. Kommende lørdag kommer Kolbotn til Kringsjå.