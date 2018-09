Lyn tapte for bunnlaget

Oslo

Sortland er nærmest håpløst fortapt i bunnen av tabellen i 3. divisjon, men har styrket laget i sommer og vant sin andre kamp på rad. I vår tapte de 0-6 for Lyn på Kringsjå.

Men laget med sin unge kvinnelige hovedtrener Julie Voktor Pedersen, fikk se laget ta en sensasjonell seier søndag. Pedersen tok over laget etter en katastrofal sesongstart.

Bommet på overtid

Etter sjanser og spill burde Lyn avgjort denne kampen, men også denne gangen gikk laget på en blemme i Nord-Norge.

Seiersmålet kom på en kontring etter 95 minutter. Innlegget foran mål hang ingen Lyn-spillere med på og Sondre Norgård Meløe sendte ballen rolig inn i hjørnet. I angrepet før misbrukte Lyn en gedigen sjanse da Henrik Lehne Olsen satte ballen over tomt mål. Og rett før det igjen ropte Lyn på straffespark etter det de mente var hands i feltet.

Dermed maktet ikke Lyn å score på laget som har sluppet inn 71 mål (!) denne sesongen.

Sliter i nord

Mens Lyn har vunnet alle sine ni hjemmekamper, sliter de tungt i Nord-Norge. Alle de fire serietapene har kommet i nord der de også har tapt for Senja, Harstad og Junkeren.

Men denne søndagen trodde man de skulle lykkes. Et skudd ble reddet på streken før pause og Lyn hadde et utall farlige dødballer som de ikke klarte å utnytte. Men også Sortland skapte store sjanser på sine kontringer. Laget spiller med lave skuldre ettersom det nærmest er vedtatt at de rykker ned. Men nå er en ny gnist tent.

– Kan vi slå Lyn, kan vi slå de fleste andre også, sa Julie Voktor Pedersen i Nettavisens nettsending.

Kun vinneren opp

Med nederlaget rykket Lyn ned på tredjeplass på tabellen, men også lederlaget Junkeren avga poeng søndag etter 2-2 mot Finnsnes. Dermed er det Senja som nå er ny serieleder, to poeng foran Lyn. Kun vinnerlaget rykker opp i 2. divisjon.

Også i neste runde skal Lyn til Nord-Norge. Da er det et annet lag som ligger under streken, Stålkameratene, som må nedkjempes.

PS. Frigg vant søndag sin femte kamp på rad og har meldt seg på i opprykkskampen. De ligger kun ett poeng bak Lyn.

KAMPFAKTA

3. divisjon, avdeling 6 søndag:

Sortland - Lyn 1-0 (0-0)

Blåbyhallen, Sortland.

Mål: 1-0 Sondre Norgård Meløe (90+5).

Dommer: Michael Wikestad Pedersen, KIL-kameratene.

Øvrige resultater i avdelingen: Junkeren - Finnsnes 2-2, Grei - Korsvoll 4-0, Skjervøy - Stålkameratene 2-2, Fløya - Senja 1-2, Harstad - Skarp 4-2, Melbo - Frigg 0-1.