Lørenskog-ordfører om Hagen-pågripelsen: – Kommer som et sjokk

– Dette kommer som et sjokk. Det kom brått på at de var kommet så langt at de gikk til en pågripelse, sier ordfører i Lørenskog kommune, Ragnhild Bergheim.

Hun forteller at historien om Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant fra sin bopel på Lørenskog i 2018, har preget lokalsamfunnet sterkt.

– Det kan jo skje drap. Men det er helt spesielt at det skal kunne skje slike ting på høylys dag i et stille boligområde, sier Bergheim.

Hun er opptatt av å understreke at ektemannen Tom Hagen kun er siktet for drap eller medvirkning til drap, ikke dømt.

Ragnhild Bergheim, ordfører. Foto: Lørenskog kommune

– Det er viktig for Lørenskog at saken skal bli oppklart. Hagen-familien er en kjent familie i Lørenskog. Og mange lurer på hva som har foregått her. Det er ubegripelig, sier ordføreren, som forteller at kommunen har beredskap for dem som eventuelt måtte trenge hjelp i forbindelse med det som har kommet fram tirsdag.

Ikke i sjokk

Tidligere polititopp i Oslo, Finn Abrahamsen, mener pågripelsen av Tom Hagen tirsdag morgen, ikke var noe sjokk.

– Politiet har holdt seg i ro lenge, og det har gitt grunn til å tenke at noe var på gang. Det er ikke så uvanlig at man jobber i stillhet, sier han.

Abrahamsen viser til hvordan også starten av Lørenskog-forsvinningen var preget av lukkethet.

– Politiet var et gissel, og verdifull tid gikk til spille. Så gikk man over i en tid med mer åpenhet, der det var viktig å få pressen med på laget, og der de hele tiden måtte veie for og imot hva de gikk ut med, sier Abrahamsen.

Tirsdag formiddag meldte NTB at politiet er igang med ransaking av boligen til Hagen-paret.

– Nå kan politiet gå hardere til verks i boligen, kanskje bruke georadar, og det skal bli spennende å se hva de kan legge fram, sier Abrahamsen.

Villedende

Etterforskingen av forsvinningen er omtalt som en av norsk politihistories mest omfattende. Abrahamsen mener det har vært tydelig svært tidlig at den antatte kidnappingen kan ha vært villedende.

Foto: NTB Scanpix

– Jeg har sagt helt fra begynnelsen at dette har vært villedende, og jeg er glad de gikk vekk fra det. Så er det ting som tyder på at det er flere personer inni bildet her. Det kan være kriminelle fra et annet land involvert, sier Abrahamsen.

– Flere stiller seg vel spørsmålet om hvordan det kan være mulig dersom det stemmer at ektemannen har villedet politiet over lang tid?

– Ja. Men det er altså mulig. At det har tatt tid henger sammen med at det er svært lite som skal til for at en slik etterforskning ryker. Denne saken har vært ledet av svært motiverte folk som ligger på et høyt nivå, sier Abrahamsen.