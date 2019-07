Fire søstre og en pappa står klare en halv time før åpningen av den nye sklia på Frognerbadet. Sola skinner, men jentene skjelver litt. De har vært i vannet en stund allerede.

– Én av døtrene mine blir førstedame i sklia, det blir kult, sier pappa Einar Kilde Evensen.

– Vi kommer til å ta den minst 20 ganger, sier Ellinor Kilde-Nummedal (10).

De andre jentene nikker.

–Hvem skal få være først da?

– Kanskje de eldste først? Sier Anna Kilde-Nummedal (12).

Det er to store sklier, og en liten. Både Anna, Ellinor og Sigrid (7) skal ta den største. Hedvig fyller fem år i dag, og skal nok foreløpig bare ta den lille.

– Jeg tror Sigrid bare tør å ta den minste! Sier pappa Einar.

– Neei! Jeg syns ikke det, roper Sigrid.

Jentene har visst at skliene har vært stengt «kjempe lenge» og har gledet seg til å prøve de.

– Den forrige sklia sto i over tretti år, så vi tenkte det blir kult at om 30-50 år så kan jentene si at de var de første som skled i den sklia. Tenk, dere kan ha med barna deres hit, også kan dere si at «Vi var først!», sier Einar.

Les også: Her rives vannsklia på Frognerbadet!

Sliten sklie fra 80-tallet

Den gamle sklia på Frognerbadet sto klar i 1982, og fungerte mer eller mindre fram til 2017. Det vil si, den var i så dårlig forfatning at den verken innfridde tekniske eller HMS-krav til sikker drift av anlegget og personsikkerhet. Det året bestemte bystyret at de skulle ha en ny sklie klar til sommeren 2018, men pengesummen de bevilget var for lav. 12,5 millioner ble for knapt, og sluttsummen endte på over 23.1 millioner.

– Det er det verdt!

Farmor Bodil Tofte følger barnebarnet sitt Emma-Kristina Jensen (12), som har blitt kjent med de andre jentene i køen.

Tofte pleide å ta morrabad på Frognerbadet før jobb, og er veldig glad i badet.

– Mine barn og barnebarn har savna den sklia i to år nå. Det er jo helt fantastisk at den er ferdig nå, og jeg syns ikke 25 millioner er for mye.

Hun mener det første anbudet hadde resultert i en mye dårligere sklie.

– Det er viktig å gi gode tilbud til barna, fordi mange barn i dag kan ikke svømme. Den forrige sklia kostet dessuten penger, og da slet man penger ut av ungene. Dette er jo hovedstaden, det er klart man skal ha et bad med sklie!

Les også: Nå kommer vannsklia i Frognerbadet

Klar, ferdig, skli!

Klokka nærmer seg 11, tidspunktet for åpning, og flere barn og foreldre står klare bak jentene. Plutselig kommer en av badevaktene opp til rekka:

– Da er det bare å skli!

Barna jubler og løper ned til sklia, og opp trappene.

Ellinor og Louis Hope Vegem (12) ble de aller første.

Sug i svingene

Virveltrappen opp til sklia er full av lave og høye kropper med fargerikt badetøy, og foreldre står klar med mobilene sine nede på asfalten.

Det spruter, og de roper «kjempe gøy» og løper til trappa igjen. Men det gikk ikke så fort som ventet.

– Det gikk jo kjempe sakte! Sier Ellinor.

Teknikk

Badevaktene kommuniserer over walkietalkien. Det trengs mere vann i sklia, og barna må få instruks om teknikk. Plutselig spruter det masse vann. Far og sønn Henriksen har naila det, og det blir snakkis.

– Teknikken er å ha minst mulig kroppsdeler ned på sklia. Ligge på albuer og hæl. Det gikk sommerlig fort, sommerlig sug i svingene, sier pappa Håvard Henriksen.

– Dette er jo historisk. Når han kommer hit med sine kids så kan han si at han var her på åpningsdagen. Dette er noe helt annet enn den gamle sklia. Det kan fort bli flere besøk i løpet av sommeren. Dette er jo en attraksjon. Nå er det hopping, sklie og svømming, da har du det meste.

Sønnen Aksel Viberg-Henriksen kommer susene ned alene denne gangen.

– Det var kjempe gøy! Teknikken min var å holde hodet rett.

Nye metoder

Ellinor Kilde Nummedal og Emma-Kristina Jensen har også tips til andre som skal prøve sklia:

– Hvis dere liker å ha stor fart, sånn som meg, så burde dere ha skulderbladene og hælene nedi. Så går det sånn her: «Shzoom», sier Emma-Kristina.

– jeg fant ut at i stedet for å pointe tærne som jeg gjorde først, så er det mye bedre å ha tærne opp. Og ha det gøy!

Les også: Stenger sklia i Frognerbadet