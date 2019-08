Da Farukh Qureshi var på Alnabru i Oslo med LOs valgpatrulje den 19. august, hadde han det han på Twitter beskriver som en underlig opplevelse. Da Qureshi og to andre tillitsvalgte fra LO skulle dele ut et valghefte og sjokolade til de ansatte, ble de nektet inngang til XXL og kastet ut av Power.

Til E24 forteller Qureshi at de hadde vært i mange butikker rundt Alnabru, og at de henvendte seg til vakten på XXL for å høre om de kunne dele ut valghefter og sjokolade til de ansatte der. Mens vakten prøvde å få tak i noen for å spørre om lov, gikk de innom en annen butikk før de kom tilbake.

– Da vi kom tilbake til XXL, ble vi møtt av en ansatt, og måtte forklare hvem vi var og hvor vi kom fra. Denne ansatte fikk da tak i sjefen, og fikk beskjed om at vi ikke var ønsket, og at de ansatte ikke fikk lov til å snakke med oss i arbeidstiden, fortalte Qureshi til E24.

– Den ansatte fikk heller ikke lov til å ta imot heftene våre, og en annen ansatt kom og sa ifra at vi ikke fikk komme inn i butikken. Det opplever jeg som uhørt, sa Qureshi.

Saken fortsetter under bildet.

Farukh Qureshi la ut følgende melding på Twitter etter opplevelsen på Alnabru. Foto: Screenshot

– Fiendtlige holdninger

Ifølge Qureshi oppsto en lignende situasjon da de var innom elektronikkjeden Power på Alnabru. Der hadde valgpatruljen fått lov til å dele ut hefter, men blitt bedt om å gå etter at en ansatt hadde tatt en telefon.

Etter disse hendelsene fortalte Qureshi til E24 at han synes det virker som både Power og XXL på systemnivå har et problem med fiendtlige holdninger til fagforeninger.

– Det er et paradoks at det eksisterer private aktører som XXL og Power som aktivt motarbeider organisert arbeidsliv, noe som jo gagner både arbeidsgiver og -taker, sa Qureshi til E24.

Qureshi er bystyrekandidat i Oslo, og stiller til valg for Arbeiderpartiet, men da han hadde disse opplevelsene var han ute som en representant fra LO. Valgheftene som ble delt ut, inneholdt informasjon om politikken til alle partiene som stiller til valg, og skal fungere som en påminnelse om å bruke stemmeretten.

– Urimelige påstander

Sjef i XXL Norge, Anders Kjellén, svarte til E24 at påstandene fra Qureshi er helt urimlige.

– Ifølge våre ansatte ble han ikke avvist fra å legge igjen hverken brosjyrer eller sjokolade. Men han kunne dessverre ikke snakke med våre ansatte der og da, siden han kom uanmeldt, sa Kjellén.

I en e-post til E24 skriver han at Qureshi er hjertelig velkommen hos XXL dersom han avtaler dette på forhånd. Han begrunnet hendelsen med at de ansatte var opptatt med kunder da LOs valgpatrulje kom.

Kjellen la også til at man selvsagt kan organisere seg om man jobber hos XXL, og at de har ansatte som er organisert.

HR-leder i Power, Morten Hovland, kjente seg heller ikke igjen i kritikken fra Qureshi.

– De må gjerne gjøre en avtale på forhånd, så kan man ha et møte på et tidspunkt som passer for begge parter, sier Hovland, og legger til at Power også har ansatte som er fagorganisert, og at selskapet ikke har fiendtlige holdninger til fagforeninger, sa han til E24.

– Snarere tvert imot. Vi tilbyr alle å velge, noe jeg vet LO setter pris på, fortalte han.

Problem på systemnivå

Leder for HK i Oslo og Akershus, John Thomas Suhr, er ikke overrasket overt hendelsene som Qureshi beskriver.

– Dette er oppsiktsvekkende. Vi slipper stort sett slipper inn alle andre steder. Dette føyer seg bare inn i rekken av lignende erfaringer med disse bedriftene, sier Suhr.

Suhr er enig med Qureshis i hans vurdering av at både Power og XXL på et systemnivå har fiendtlige holdninger til fagforeninger.

– Det kan jeg bekrefte, sier Suhr og forteller at all erfaring han har hatt med disse selskapene i en årrekke tyder på det.

– Det har hendt at vi har fått komme, men dette er et spill frem og tilbake hele tiden, sier Suhr.

Saken fortsetter under bildet.

John Thomas Suhr, leder for HK i Oslo og Akershus, mener at dette føyer seg inn i rekken av lignende erfaringer han har hatt med XXL og Power. Foto: Martin Guttormsen Slørdal/LO Aktuelt

Må avtales på forhånd

Anders Kjellén i XXL Norge kjenner seg ikke igjen i påstandene fra Suhr.

– Det er et bilde jeg ikke kjenner meg igjen i, og som sagt tidligere er de velkommen om de gjør avtale på forhånd, sier han.

Kjellén kan fortelle at XXL har samme regler for LOs valgpatrulje som for alle andre samarbeidspartnere, eksempel XXL sine leverandørerer.

– Vi har ikke mulighet til å ta imot folk uanmeldt, da våre ansatte er opptatt med å hjelpe våre kunder, sier Kjellén.

– Sist jeg hadde dialog med Handel og Kontor for omtrent et år siden, så opplevde jeg det som en god dialog. Så jeg har ikke så mye mer å tilføre enn det, avslutter han.

Driver ikke «spill»

Heller ikke Morten Hovland i Power kjenner seg igjen i påstandene.

– Power har ikke noe imot Handel og Kontor eller andre fagforeninger, og ønsker tvert imot et godt samarbeid, sier Hovland.

Han kan fortelle at Power har flere butikker med tariffavtale, hvor det både lokalt og sentralt samarbeides godt med de tillitsvalgte.

Hovland forteller at fagforeningen er hjertlig velkommen til Power sine butikker, så lenge de varsler at de ønsker å komme, og avtaler et tidspunkt som passer for alle parter.

– Da kan det legges til rette for at møtet kan gjennomføres på et møte- eller pauserom. De ansatte er faktisk på jobb, og det forstyrrer både ansatte og kunder dersom representanter fra fagforeningene kommer uanmeldt, sier Hovland. Og legger til at det også er vanlig høflighet fra fagforeningens side å be om et møte, og ikke møte opp uanmeldt.

– At Power driver med et «spill» tar jeg sterk avstand fra. Power driver med forretninger, og har verken tid eller ønske om å spille et spill med fagforeningene. Power anerkjenner fullt ut trepartssamarbeidet i arbeidslivet. Men da kan ikke Handel og Kontor komme med uriktige påstander og skape et fiendebilde som ikke eksisterer for leserne av HK-nytt. Det skaper ikke et godt samarbeidsklima, avslutter Hovland. (FriFagbevegelse)