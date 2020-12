Lille Herbern ligger på en liten øy ved Bygdøy, og er et kjent og yndet utfartssted om sommeren. For å skjerme for vær og vind, har de store parasoller over bordene.

Men de er utsatt for vind, og derfor ønsker de å sette opp en pergola.

Fikk saksbehandler

Stedet søkte om å få bygge pergola, eller en pavilliong, 29. november 2019, i god tid til sommersesongen 2020. Først 20. april fikk de tilkjent saksbehandler i Plan og bygningsetaten (PBE).

I midten av juni fikk de avslag, med begrunnelse av at en pergola er i strid med forbudet mot tiltak langs sjø og vassdrag.

Klage

Klage ble sendt inn, og i august fikk de beskjed om at klagen var mottatt og at de ville få tilbakemelding så fort det var en utvikling i saken.

Ian Robert Skattum ved Lille Herbern. Foto: Privat

– Siden har vi ikke hørt noe, sier Ian Robert Skattum ved Lille Herbern til Dagsavisen.

– Vi var optimistiske og tenkte at vi søkte i god tid før sommersesongen 2020. Det har vært en lang prosess for en tilsynelatende enkel sak. Og etter mange purringer meldte saksbehandler at klagen var avslått og skulle sendes til fylkesmannen - men som viser seg å være feil informasjon, sier han.

– Jeg tok kontakt med fylkesmannen som ga meg informasjon om at ikke noe var oversendt de - da tok jeg kontakt med NHO som igjen kontaktet PBE - som sa at saken går videre til politisk behandling, sier han oppgitt.

Nå er saken obversendt til politisk behandling, før den skal opp i bystyret en gang til våren. Blir det nei der, ender den på Fylkesmannens bord.

Dagens værløsning på Lille Herbern. Foto: Ian Skattum

– En pergola vil ikke skjemme ut eller forandre uttrykket i området. Nå blir vi tvunget til å kjøpe nye parasoller hvert andre eller tredje år for rundt en halv million. En pergola som varer i mange år koster rundt 700.000 kroner, sier Ian Robert Skattum.

Han sier at parasoller er mye mer utsatt for vær og vind, og kan være en fare for gjester og ansatte når det blåser.

– Det har hendt at vi har måtte avlyse sommerfester, på grunn av at det er blitt meldt for mye vind på Yr, sier han.

Lille Herbern har sesong fra 1. mai til september, og en pergola vil ikke bety en utvidelse av sesongen, som enkelte av naboene blant annet frykter i sine innsigelser.

NHO reagerer

Også NHO Viken Oslo reagerer sterkt på at det tar så langt tid. Dagsavisen har tidligere skrevet om hvordan NHO og Norsk Eiendom etterlyser raskere saksbehandling hos kommunen, og hvordan Plan- og bygningsetaten har lovet bot og bedring.

– For oss i NHO Viken Oslo er det to ting uforståelig: For det første at det skal ta så lang tid å få svar fra en offentlig aktør som PBE, sier regiondirektør Nina Solli til Dagsavisen.

Regiondirektør i NHO Viken Oslo Nina Solli. Foto: Mimsy Møller

– For det andre at PBE mener at en søknad om pergola på uteserveringen der er i strid med forbudet mot tiltak langs sjø og vassdrag, sier hun.

Hun er oppgitt over lang behandlingstid for det hun mener er en enkel sak.

– Det bekymrer meg at en så enkel sak skal ta så lang tid å behandle. Dette er tydeligvis en liten sak som PBE ikke prioriterer. Men for en liten bedrift er det en stor sak, som er blitt trukket ut i tid, sier Solli.

– Oslo kommune sier at de skal være en næringsvennlig kommune. Og da er byggesaksbehandling en viktig del. her har det vært alt annet enn effektivt, og vi forventer nå en fortgang i saken, sier hun.

Men det kan ta tid før en endelig avklaring, og det kan har rent mye vann i sundet mellom Lille Herbern og Bygdøy før de får vite om de kan sette opp en pergola eller ikke.

Har purret

– Etter å ha purret på PBE har jeg fått vite at saken er sendt over til byrådsavdelingen for byutvikling. Her skal den behandles før byutviklingsutvalget sier sitt, før bystyret endelig skal avgjøre pergolaens skjebne. Blir det nei her, blir det Fylkesmannen som skal si sitt. Og når vi kommer så langt, er vel sommeren 2021 på hell, sier Solli.

Hun sier at Lille Herberns opplevelser ikke er unike.

– Vi hører stadig om småbedrifter som søker, men som ikke får svar. De som banker på døra blir møtt av en vegg med byråkrati, som det er nesten umulig å stange igjennom. Vi snakker om en næring som ligger nede med brukket rygg. Da bør det være mulig å få til en raskere saksbehandling, sier NHO Viken Oslo-direktøren.

PBE beklager

Plan og bygningsetaten (PBE) er klar over at dette har tatt lang tid. Noe de også beklager.

Atle Jan Larsen, senior kommunikasjonsrådgiver i PBE. Foto: PBE

– Vi beklager at det har tatt litt tid å få denne saken ferdigbehandlet, og vi forstår søkers frustrasjon. Vi bruker imidlertid flere ressurser nå på å behandle byggesaker raskere, og håper at våre brukere allerede merker at vi har fått ned saksbehandlingstiden, sier Atle Jan Larsen, senior kommunikasjonsrådgiver i PBE, til Dagsavisen.

– VI har ikke vært på befaring på stedet, men i denne saken som i andre saker benytter vi kartinformasjon og andre hjelpemidler i vår saksbehandling, sier han videre.