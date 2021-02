Leteaksjon i Oslo – eldre mann kommet til rette

Letemannskaper fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske redningshunder samt fra politiet startet leting etter mannen i skogsområdet på Ammerud ved halv to-tiden natt til fredag.

Ifølge Oslo politidistrikt på Twitter har mannen blitt borte «i løpet av torsdagen».

Ved 5-tiden fredag morgen var mannen fortsatt ikke funnet. Ifølge politiet kan han ha oppholdt seg i Oslo sentrum og på Grorud torsdag.

Men ved 07.30-tiden melder politiet at mannen er kiommet til rette.

Mannen er til rette og i god behold. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) February 5, 2021

Dette etter at de noe tidligere meldte at de hadde fått tips om at en mann som svarte til beskrivelsen som var sendt ut var observert i Tåsenveien.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!