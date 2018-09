Lærere vil ikke betale for parkering i gata – står heller i skolegården

Oslo

Av de 100 ansatte på skolen, har flere behov for bil for å komme seg til jobben. Men etter at det ble innført beboerparkering, må de betale opptil 140 kroner om dagen for å parkere på gata.

Det er de med bil lite lystne på å betale.

– I samarbeid med FAU på skolen, har vi fått til noen parkeringsplasser rett innenfor porten til skolen. De ligger ved rektorboligen, hvor det er parkeringsplasser fra før av. Det er snakk om en sju-åtte biler totalt, sier rektor ved Vålerenga skole, Nina Liholm til Dagsavisen.

– Vålerenga skole har et stort uteområde, og det er kun en liten del rett innenfor porten som blir brukt til parkering. Vi mener at dette ikke går ut over barnas lekeområder, sier hun.

De med bil vil gjerne betale avgift for beboerparkering, men skolen blir ikke godkjent som beboer.

På Facebook-gruppa til Vålerenga Vel er reaksjonene på parkeringsordningen mange. De fleste som har kommentert synes lite om det.

Les også: Her er Hoksruds klimasvar

Mange reaksjoner

Dette er noen av reaksjonene:

«Lærerne trenger ikke gratis parkeringsplasser, de kan betale parkering som alle andre».

«Dette har jeg også lurt på. Bor over gata i Islands gate. Plutselig er det fullt opp av biler som kjører og parkerer i skoletiden».

«Jeg mener skolen har bommet her. Hensynet til barna bør gå foran det å skaffe ansatte gratis parkering. Gamlebyen skole og Bolteløkka skole har ikke parkering for ansatte. I følge bekjente på skolene ville det også være «helt uaktuelt».

«Skolen har vel ca 200 ansatte, hvis noen av dem trenger bil av praktiske grunner, er vel det Ok, men det burde kunne fikses parkeringsplasser i gata... Heller det enn å miste dyktige ansatte».

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

«Det er ingen menneskerett å ha parkeringsplass på jobb...»

«Datteren min forklarte i dag morges at de ikke får bruke den inngangen på vei inn og ut... Synes også det er rart og feil...»

«Er det ikke fint at det er plass til både biler og folk? Parken og skolegården er stor nok for alle. Det verste her er vel trafikken om morran. Ungene kan gå på skolen. Man må slutte å sy puter under arma på dem».

«Det kan ikke være egne regler for lærere når det gjelder parkering, tviler på at de blir skattlagt for denne fordelen de har i arbeidsforholdet..... Hvis de mener dette er feil, får de stemme annerledes ved neste kommune valg....»

Les også: – Donald Trump kan tvinges til å vitne for FBI

Midlertidig

Rektor Nina Liholm er tydelig på at dette er en midlertidig løsning, og at de jobber for å få til noe permanent.

– Vi er redde for at vi ville miste dyktige lærere på grunn av mangel på parkeringsplasser og pris for å parkere. Vi ønsker ikke gjennomtrekk av ansatte, og vil beholde de som er. De ansatte er flinke til å tilpasse seg. Noen har kjøpt E-bil, og andre har leid parkering i området, sier hun.

Maria Flores Adamsen bor på Vålerenga, og har beboerparkering.

Les også: Slik ble Jon Michelet sjøens helt (DA+)

På Facebook skriver hun dette:

«Jeg kan ikke forstå hvorfor deler av skolegården benyttes til parkeringsplass hver dag under skolens åpningstider. At det i det hele tatt er lov. Dette fenomenet kom etter at soneparkeringen ble innført om jeg ikke husker helt feil,burde det ikke være slik at skolens ansatte eventuelt kan få tilbud om gratis parkering i gaten under åpningstid? Slik at barna kan få uteplassen sin tilbake?»

– Vi har ikke boeboerparkering da vi har elbil, men vi står gratis i beboerparkeringssonene hvor vi måtte ønske. En av grunnene til at vi fikk oss elbil i februar 2018 var konsekvensene for beboerparkering. Den plassen burde ikke, men kan bli erstattet med beboernes biler mot arbeidernes biler under arbeidstid. Jeg skulle gjerne lånt bort «min» parkeringsmulighet, når min bil står en helt annen plass enn i Islands gate på dagtid, sier hun til Dagsavisen.

Les også: Denne byen forbyr spising i gatene