Oslo

Det ble løsnet det politiet kaller et «betydelig» antall skudd mot utestedet, men ingen personer ble skadd. Personen brukte et russisk automatgevær av typen AK-47.

Nå ønsker politiet hjelp til å identifisere vedkommende som skjøt mot restauranten natt til mandag. Politiet offentliggjør torsdag flere overvåkningsbilder og et videokutt i håp om at noen kan identifisere skytteren.

– Vi har grunn til å tro at dette var et målrettet angrep mot denne restauranten, og at den ikke var et tilfeldig mål for skytingen, sier politiadvokat Jorid Kile i Oslo politidistrikt.

Gjerningspersonen kom gående fra Skippergata, krysset Storgata og gikk opp Pløens gate mot Youngstorget. Der tok skytteren til venstre inn Torggata og gikk mot restauranten som ligger i Torggata 8. Gjerningspersonen skjøt en rekke skudd mot restauranten før våpenet ble lagt på bakken. Personen løp deretter tilbake samme vei.

Siste observasjon av skytteren ble gjort rundt fem minutter over klokka 3 da vedkommende krysset Storgata og løp inn Skippergata.

Gjerningspersonen var kledd i mørke klær. På buksen er det en langsgående, rød stripe. Personen hadde på seg svarte sko med hvite felter, svart lue og er omtrent 175 centimeter høy.

