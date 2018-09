Oslo

Kritikken kommer fram i et varsel flere i ledergruppen nylig sendte inn gjennom Oslo kommunes sentrale varslerordning, ifølge Aftenposten. Brevet innledes med følgende setning: «Arbeidsmiljøet til ledergruppen i Utdanningsetaten er uholdbart og går utover arbeidsglede, helse og daglig trivsel.»

Varslerne beskriver Thorkildsens oppførsel overfor ansatte som «krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende og ydmykende».

Thorkildsen har siden desember 2017 vært byråd for oppvekst og kunnskap, og hun er slik ansvarlig politisk leder for Oslo-skolen. Hun skriver til avisen at hun er kjent med varselet, men ikke med innholdet i det utover det som er gjengitt i spørsmålene fra avisen.

«Det er kommunens sentrale varslingsråd som nå skal behandle varslene, og det er ikke naturlig at jeg på nåværende tidspunkt kommenterer de ulike påstandene i detalj», skriver hun.

Varslerne skriver at «byrådens atferd i møter med medarbeidere i Utdanningsadministrasjonen er trakasserende. Dette manifesterer seg i utilbørlig oppførsel der byråden roper høyt og skriker til enkelte medarbeidere, gestikulerer vilt, gråter og mistenkeliggjør tilstedeværende.» (NTB)

