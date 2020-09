Ledelse ved Oslo-skole med korona-refs til elever

Ifølge Dagbladet kommer karantenen som følge av covid-19-smitte påvist hos en elev og en lærerstudent i praksis. Den første meldingen om positiv prøve kom torsdag i forrige uke.

I en beskjed fra skoleledelsen som avisa har fått tilgang til, heter det som følger:

– I forhold til videre spredning er det for øvrig bekymringsfullt at vi har fått meldinger om at elever i karantene har deltatt i flere fester i helgen. Dette er et klart brudd på karantenereglene, og vi er bekymret for konsekvensene dette vil få framover.

Skolens rektor hadde tirsdag kveld ikke svart på Dagbladet henvendelser om saken. (NTB)