Av Alexander Vestrum

Dommen falt i Oslo tingrett tirsdag.

Den polske mannen, som er i 40-årene, er også fradømt retten til å føre motorvogn i en periode på tre år fra ulykken skjedde 13. september 2018.

I blindsonen

– Etter rettens vurdering er det bevist utover enhver rimelig tvil at ulykken med dødsfølge skyldtes feil fra tiltalte ved at han ikke i tilstrekkelig grad forsikret seg om at det ikke var noen syklister i hans blindsone idet han satte fart på bilen. Hensyntatt trafikkale forhold som er beskrevet, var det ingen omstendigheter som kan forklare nevnte feilvurdering, heter det i dommen.

Den tiltalte mannen er yrkessjåfør fra Polen og forklarte i retten at han var i ferd med å frakte materialer til og fra en byggeplass for et norsk firma. Han forklarte også at han kjørte sakte og forsiktig over krysset etter at det ble grønt lys, etter å ha sjekket alle speil. Lastebilen var uten last da ulykken skjedde, og veide rundt 15 tonn.

Tror ikke hun syklet på rødt

Under rettssaken trakk sjåførens forsvarer fram at det må holdes åpent at kvinnen kan ha syklet på rødt lys, men retten finner ingen støtte for dette i bevisførselen.

Mannen slipper å betale oppreisningserstatning til den omkomnes familie fordi retten slår fast at han ikke har opptrådt «grovt uaktsomt».

Det er ikke kjent om dommen blir anket.

– Jeg skal nå gå igjennom dommen og snakke med min klient. Vi har to uker på oss til å avgjøre ankespørsmålet, sier forsvareren, advokat Harald Jahren, til Aftenposten.