Oslo

Nødetatene rykket ut til stedet ved 4.45-tiden natt til onsdag. Brannen oppsto i Stanseveien, like ved Grorud T-banestasjon.

– Det er to lastebiler som er overtent, og brannvesenet er i gang med slukkingsarbeidet. Bilene står i nærheten av et industribygg, men det er så langt ingen fare for spredning, sa operasjonsleder Bente Otterstad i Oslo politidistrikt til NTB rett før klokken 5.

Rundt 20 minutter senere meldte Oslo brann – og redningsetat at brannen var slukket. Politiet har ikke fått noen meldinger om personskader i forbindelse med brannen. (NTB)