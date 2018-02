Oslo

Som gammel revolusjonær er jeg prinsippielt tilhenger av å plage de politisk ansvarlige. Så ofte som mulig.

Likevel er det jo litt pussig, hvordan man får følelsen av at opposisjonen har hatt et hemmelig møte før bystyremøtet, hvor de har gjort avtaler bak skolegården. Der hvor tiendeklassegutta Per-Trygve Hoff, Eirik Lae Solberg, Ola Kvisgaard, Espen Ophaug, Carl I. Hagen, Morten Steenstrup, Kenneth Eriksen og Fabian Stang har bestemt seg for at hun nye, tillitsvalgte i 7A, hun skal faenmeg få.

I hvert fall fikk hun høre det nokså kraftig på kveldens bystyremøte. Det er nesten så det gir varme minner tilbake til søppelkrisa, bilfri by-kranglinga, parkering i rådhusgarasje-mumlinga, E18-diskusjonene, bompengedebattene og alle de andre negative sakene om dette byrådet. Alle handler om Lan. Alles favoritt-monster blant de rødgrønne byrådene.

Har byråden dumpa skitten snø med vond vilje i Maridalsvannet? Har byråden instruert brøyteselskapene om å rydde sykkelstier mens snøen på fortauene skal ligge? Og ikke minst: Har vi beredskap for Terje, lekteren kommunen skal dumpe snø i?

Alle disse spørsmålene (ispedd en rørende omtanke for eldre kvinner og deres problemer på glattisen) måtte byråd Berg svare på. Hun fikk overlevert et mobiltelefonbilde på talerstolen fra Carl I. Hagen (litt pussig fra en som er så opptatt av parlamentarisk skikk og bruk som gamle Calle), hun ble beskylt for å feilinformere bystyret (etter at hun presiserte at det er forskjell på snødeponi og midlertidig lagring), og hun måtte se fire-fem høyreorienterte menn på rad spørre om hva hun skulle gjøre hvis Terje slutta å virke.

Joda, neida.

"Jeg synes også det er leit når fortauene er holkete", sa byråd Berg. Riktignok først etter at hun var presset ganske hardt på å ta selvkritikk på ett eller annet, hva som helst.

Høyrepartiene, som tross alt stort sett er interessert i å bruke mindre penger på Bymiljøetaten enn det sittende byrådet, de gir seg ikke. Den strenge maska som legges fram er så sur og vrang at man nesten blir overbevist om at de faktisk mener det. Så kommer man heldigvis på at de sikkert kjører SUV alle sammen, og bare har lyst til å hogge på byrådets yngste fordi det er jobben deres.

Mens Fabian Stang hadde et øyeblikk av ærlighet. Samtalen gikk omtrent som følger:

Fabian holder et langt innlegg om alt som er feil med snøryddingen i Oslo, og avslutter med et lite spørsmål: "Har byråden noen beredskap hvis Terje går i filler?"

Lan Marie svarer på alt han har sagt om alt som er feil med snøryddingen i Oslo.

Fabian (nekter å forlate plassen): Terje?

Ordføreren: Nei, det er ikke åpnet for oppfølgingsspørsmål.

Fabian: Terje! Terje!

Ordføreren: Det er bare mulig å stille ett spørsmål.

Fabian:

Ellers skjedde det som vanlig en masse ting med sørgelig lite konflikt på bystyremøtet.

En av planene som ble lagt fram var den nye handlingsplanen mot arbeidslivskriminalitet. Det måtte de nesten ta opp, etter at Kommunerevisjonen har laget en rapport som viser at det nesten ikke foregår kontroller for å avdekke den typen krim i hele Oslo kommune. Vi har skrivi om det før!

Bystyret vedtok å redde trærne i Bygdøy Alle. (Stalltips: Hvis du vil redde noen trær, lag en sang om den. Frps Camilla Wilhelmsen gikk så langt som å NESTEN synge den linja om kastanjene som blomstrer:)

Dessverre uten lyd. Eller heldigvis. Alt ettersom.

En enda større og viktigere sak var den reviderte handlingsplanen for bedre luftkvalitet. Den forrige Oslo kommune hadde var rett og slett ikke bra nok, så de måtte lage en ny. Men selv den nye ble kalt puslete av opposisjonen. Du kan lese mer om den hos NRK Østlandssendingen .

(Men det morsomste i behandlinga av den planen var diskusjonen på forhånd. Høyres Ola Kvisgaard har nemlig sagt seg innhabil, fordi han jobber i Norsk Bilbransjeforbund. Andreas Halse, i Arbeiderpartiet, gjorde stilte spørsmål ved hvorfor det gjorde han inhabil. Det utløste en artig liten krangel hvor Høyre mente at Høyremannen Kvisgaard ER inhabil, mens Arbeiderpartiet mente han IKKE er det. Grunnen? Jo, du skjønner. Bilbransjeforbundet er veldig negative til planen. Du veit, de er jo veldig, VELDIG for bil. Mens Høyre, de er for planen, i hvert fall det meste av den. Så Høyre ville ha Kvisgaard inhabil fordi han ville komme til å stemme MOT sine egne private interesser. Det er jo ... litt omvendt av hvordan habilitetssaker vanligvis er. Artig. Han forble forøvrig inhabil, ingen tok kampen helt til avstemning)

Carl I. Hagen tok selvsagt ordet også i spørsmålet om bedre luftkvalitet. Han er nemlig ikke mot bedre luftkvalitet, han bare ser ut til å være motstander av de fleste faktiske forslag som kan bidra til å ... bedre luftkvaliteten.

"Fossilfritt innenfor ring 3", sa han foraktfullt.

"Jeg kjører selv dieselbil og det kommer jeg til å fortsette med. Den eneste måten å gjennomføre fossilfritt innenfor ring 3 er forbud. Forbud mot biler innenfor ring tre. Det er ren galskap."

Og kanskje har han rett. Det låter veldig optimistisk å skulle få det fossilfritt innenfor Ring 3. Vi greier jo ikke en gang å få til en fossilfri bystyresal.

