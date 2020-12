Mistillitsforslaget ble fremmet i midten av november av Fremskrittspartiets gruppeleder Camilla Wilhelmsen og bompengepartiet FNBs gruppeleder Bjørn Revil.

Da saken kom opp til i bystyret onsdag formiddag, stemte også Høyre, Venstre og KrF for mistillit mot Berg.

Bakteppet er funnene som ble gjort i PWCs undersøkelse om brudd på arbeidsmiljøloven i energigjenvinningsetaten i Oslo.

– Et mistillitsforslag er en alvorlig sak. Det skal man ikke ta lett på. Og politisk uenighet er ikke grunnlag for mistillit. Det ville være å overprøve velgernes stemmer. Det som derimot er grunnlag for mistillit, er når folkevalgte ikke får den informasjonen de skal ha, de får feilaktig informasjon om forhold, eller når de folkevalgtes vedtak saboteres eller særlig alvorlige forhold avkrever at politiske ledere tar ansvar, sa Venstres Hallstein Bjercke.

Men byrådspartiene Ap, MDG og SV slo ring om Berg, og hun fikk også støtte fra Rødt og Senterpartiet. Dermed ble det flertall mot mistillit.

Berg er byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

