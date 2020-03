I oktober i fjor kunne selskapet PwC avdekke at arbeidsmiljøloven var brutt 807 ganger i Energigjenvinningsetaten (EGE) siden 2017. På bakgrunn av det startet arbeidstilsynet tilsyn av etaten, som byråd Lan Marie Berg har det politiske ansvaret for.

– Etter at vi ble gjort kjent med mulige brudd på arbeidstidsbestemmelsene gjennom mediene, sendte vi krav om opplysninger til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. På bakgrunn av tilbakemelding fant vi grunnlag for å føre tilsyn med Energigjenvinningsetaten, sa regiondirektør Ørnulf Halmrast i Arbeidstilsynet Oslo til NTB i oktober.

Ingen pålegg

Nå er Arbeidstilsynet ferdige med sin jobb. De ber Energigjenvinningsetaten og ansvarlig byråd Lan Marie Berg rydde opp i garderobene til etaten, men frafaller alle pålegg knytta til brudd på arbeidsmiljøloven og arbeidstidsbestemmelsene.

– Arbeidstilsynet har droppet alle de varslede påleggene knyttet til arbeidstidsbrudd. Det er gode nyheter og en stor honnør til alle de som i Renovasjons- og gjenvinningsetaten som over lang tid har jobbet knallhardt med å rydde opp, sier mannen som vikarierer for Lan Marie Berg, Arild Hermstad.

(Energigjenvinningsetaten ble nylig slått sammen med rennovasjonsetaten ble slått sammen 1.1. i år og heter nå Renovasjons- og gjenvinningsetaten)

I sin rapport fant Arbeidstilsynet noen tilfeller som kunne være brudd på arbeidsmiljøloven, men etaten forklarte dette blant annet med feilregistreringer og at ting var skjedd etter avtale. Tilsynet godtok forklaringene, og fatter ikke vedtak knyttet til brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Færre brudd

Siden det ble varslet om flere alvorlige forhold, blant annet gjentatte brudd på arbeidsmiljøloven i 2017 har antallet brudd på loven falt dramatisk i etaten.

– Arbeidstilsynet har bedt oss om å utbedre garderobefasilitetene ved avfallsgjenvinningsanlegget på Haraldrud, og det er etaten allerede godt i gang med. Når det kommer informasjon om brudd på lover og regler eller andre kritikkverdige forhold, skal vi fortsette å ta ansvar fornå sikre at arbeidsfolk i oslo kommunen ha gode arbeidsforhold, sier Hermstad.

ARILD HERMSTAD.

– Sammenlikner man Oslo med andre kommuner eller statlige institusjoner, er det ingenting som tyder på at Oslo bryter arbeidsmiljøloven mer enn andre. Snarere tvert imot. Helseminister Bent Høie hadde alene nær en halv million brudd i sine sykehus 2019, sier Hermstad.

Mistillitt

De siste månedene har flere medier, med NRK i spissen, avslørt en rekke brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune, ikke bare i EGE. Opposisjonen på Oslo rådhus har også vært misfornøyde med måten byråd Lan Marie Berg har informert bystyret underveis.

Helt siden lovbruddene ble kjent har opposisjonen holdt døra på gløtt for mistillitt mot byråden. Høyres gruppeleder Øystein Sundelin gjentok kritikken seinest i januar i år, men sa han ønsket en høring for å høre Bergs svar på lovbruddene. Berg er for tiden i foreldrepermisjon.