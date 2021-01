Dommen mot Bertheussen falt i Oslo tingrett fredag for to uker siden. Hun anket dommen på ett år og åtte måneders fengsel på stedet.

Fredag var den egentlige fristen for Bertheussens forsvarere til å levere inn ankeskriftet til domstolen, men statsadvokat Frederik Ranke, som sammen med kollega Marit Formo var aktor i saken mot 56-åringen, sier til NTB at fristen er utsatt.

– De har fått utsatt frist til 28. februar. Det er en omfattende dom, sier Ranke til NTB.

Forsvarer John Christian Elden kommenterer at alt i den omfattende saken har tatt lenger tid enn det som det er lagt opp til i lovverket.

– Det er tre dagers frist i loven for å skrive dom. Deretter fem ganger så lang frist på å skrive anke. I denne saken tok det litt lengre tid å skrive dom, og da er fristen for å begrunne anken satt til 28 februar. Selve anken ble inngitt på stedet, skriver Elden til NTB fredag.

Laila Anita Bertheussen (55) ble i Oslo tingrett kjent skyldig i angrep på demokratiet. Hun sendte selv flere trusselbrev og begikk hærverk på egen bil og bolig. Retten fant ingen formildende omstendigheter i saken.

Bertheussen har på sin side nektet all skyld og mener at påtalemyndigheten har tiltalt feil person for de omtalte forholdene.

