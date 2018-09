Lager fest i «hemmelig» park

Oslo

– Vi vil skape et mer jovialt Oslo!

Det sier Victor Sanden. Han er innflytter og festivalsjef på «Festival uten navn», et splitter nytt arrangement som denne helgen avholdes mellom Forsvarets gamle lokaler i Myntgata 2.

Myntgata ble kjøpt av Oslo kommune i fjor, og skal etter hvert (etter alt å dømme) bli videregående skole. Men i mellomtida har Sanden sammen med en del venner greid å få leid det til å lage festival på plenen mellom de gamle forsvarsbygningene.

Allerede torsdag var festivalen i gang, på en måte, med utendørs visning av filmen «Oslo, 31. august». Riktignok på 30. august, men likevel stas.

– Det kom rundt 500 folk. Det var kjempefint, sier Sanden.

Kinodagen på torsdag fungerte også som en veiviser for festivalen i helgen.

– Folk sleit litt med å finne stedet, sier han.

(For ordens skyld: Myntgata 2 er et lite kvartal som ligger mellom Christiania Torg og Akershus festning. Greieste inngang er omtrent fra Kontraskjæret, ved Kafe Skansen der).

Få nye venner

En sentral del av festivalen er det Sanden kaller «Speedfriending», en slags organisert sjekkeopplegg, bare uten sjekking.

– Vi vil at folk skal bli kjent med nye mennesker. Hvis du vil bli kjent med mange folk i Oslo på kort tid, så er det kjempeideellt, sier han.

– Men hvordan fungerer det?

– Vi har et langbord, hvor man sitter ansikt til ansikt med en person og prater i fem minutter. Når tida er ute flytter den ene raden til høyre. På tre kvarter får du blitt kjent med ni personer.

Sanden forteller at de fleste pleier å bli sittende igjen og henge og mingle i timevis etterpå. I dag, på lørdag, begynner «speedfriendingen» fra rundt klokka 14.

Trøblete start

Selv om festivalen nå er godt i gang, har det ikke vært bare enkelt for de unge festivalarrangørene å få leid området fra Oslo kommune.

Sanden forteller at kommunen lenge insisterte på en pris på 100.000 kroner for å leie det lille uteområdet. Og at de også la strenge restriksjoner på bruken.

– Når var dere sikre på at det kom til å gå i orden?

– Tja, for to uker siden, kanskje. Det har vært mye usikkerhet, sier han.

– Blir det nye festivaler i Myntgata seinere?

– Det kommer an på hva kommunen tar med seg av læring. Men sånn det ser ut nå blir dette den første og den siste festivalen i Myntgata 2, sier han.

Nye planer

– Men jeg tror vi skal lage en skikkelig bra fest, legger Sanden til.

– Hva er planene etterpå?

– Egentlig er planen å lage en festival i kvartalet. Men akkurat nå er vi utrolig slitne.

