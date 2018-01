Oslo

Oppholdene på den spanske østkysten betyr gjerne noen dager med få sportslige nyheter fra klubben, men opp gjennom årene har vi da fått en og annen god utenomsportslig nyhetssak å kose oss med.

En klassiker er historien om Runar Normann som i 2004 brukte dødtida mellom treningene til å dra på kasino. Han vant nærmere 170.000 kroner på rulett da han satset stort på tallet 32. Normann var selvfølgelig stolt og valgte å stille opp i avisa Nordlys med en stor bunke euro-sedler som han smilende viste fram.

Men det å vifte med 170.000 kroner i avisa er kanskje ikke det lureste å gjøre hvis man ikke har planer om å betale skatt av gevinsten. Aftenposten fulgte opp med å ringe skattemyndighetene. Ja, gevinsten var skattepliktig.

Les også: Forventninger

Heldigvis hadde Normann en plan: – Skattereglene vet jeg ingenting om, men det er ikke noe mer igjen å skatte av. Jeg har handlet for de pengene uansett. Jeg kan ikke skatte av noe jeg ikke lenger har, var spillerens logiske kommentar.

Når man stuer sammen noen og tjue fotballspillere og plasserer dem på et hotell hvor det bare er pensjonister, så vil brakkesjuken til slutt slå inn. For å høre om noen av La Manga-historiene tok vi en telefon til klubblegende Freddy dos Santos, og ba ham om å dele noen av sine favoritter.

Freddy kunne fortelle om en samling tidlig på 2000-tallet hvor Kjetil Rekdal, siden han hatet å hilse på folk, hadde bestemt at laget skulle bo på et hotell lengst mulig unna de andre lagene som var der. Det gjorde at materialforvalter Pål Engebretsen var avhengig av å låne hotellets vaskemaskiner for å vaske drakter dagen før kamp. Spillergruppa kunne selvfølgelig ikke la en så gyllen anledning gå fra seg, så Knut Henry Haraldsen ringte matrisen fra hotellrommet og utga seg for å være hotelldirektøren.

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

Dessverre var det noe feil med vaskemaskinene, kunne han fortelle, men «hotelldirektøren» hadde allerede sendt draktene som skulle brukes dagen etter til et vaskeri i Alicante. De ville være tilbake om to dager. Pål ble mer og mer hissig på telefonen, og da «direktøren» tilbød seg å spleise på noen Barcelona-drakter i den lokale sportssjappa rant det over for Pål. «This is not good! Fuck you!» Ute i gangen, hvor han ble møtt av en gjeng spillere som holdt på å le seg i hjæl.

En annen klassisk aktivitet er å spille kort, og ofte spiller man heller om at taperen får en straff enn om at vinneren får penger. David Hanssen var en gjenganger når det gjaldt å motta straff, og en av de mest minneverdige var da han måtte ta på seg treningstøy og gå kappgang tre runder rundt matchbanen, innenfor linjemannen og langs mållinja – mens Brann og AIK spilte treningskamp.

Timinga til «Hippie» kunne nok vært bedre, for han endte opp med å passere AIK-benken i fint driv akkurat i det svenskene fikk et baklengsmål. AIK-trener Stuart Baxter reagerte med å ta David i nakkegrep og nærmest legge ham i bakken. Hanssen ble bortvist fra stadion.

Et litt stoltere øyeblikk for David Hanssen var nok en annen gang han tapte kortspillet, og som straff måtte gå bort til en tilfeldig kar på den lokale golfbanen ved hotellet, og kritisere golfsvingen hans. «No sir, that’s not the way to do it» skulle han si, før han selv skulle rive til seg kølla, slå ut en ball og si «THAT’S how you do it!»

David hadde aldri tatt i en golfkølle før denne dagen, og lagkameratene hadde nok sett for seg en kanindreper av et utslag. Men David opplevde tidenes tilfelle av nybegynnerflaks, og endte opp med å levere et langt og snorrett slag. Så da han leverte sin avsluttende punchline fikk han et anerkjennende nikk og en stor takk for tipset.

Vi håper den gjengen som er i La Manga i disse dager fokuserer knallhardt på fotballen, men at de samtidig får tid til å finne på noe bøll som kan gjenfortelles for kommende fotball-generasjoner.

Vålerenga-tilhengerne Lars Erik Schou, Greger Thorvaldsen, Trond Erik Sandgren, Kjell Henning Thon og Truls Toftnes skriver i Dagsavisen hver fredag, under vignetten Aperopet.