Kvinne stukket ned på Torshov i Oslo

Politiet omtaler hendelsen som en mulig knivstikking, men har ikke konkludert med at kvinnen ble stukket med kniv, understreker operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo-politiet.

– Fornærmede hadde skader som var forenlig med knivstikk i et bein, poengterer han overfor NTB.

Kvinnen var våken og bevisst da den første patruljen ankom stedet. Hun er brakt til Ullevål sykehus for behandling.

Politiet jobber med å kartlegge omstendighetene rundt hendelsen.

– En mann innbringes for å avklare vedkommendes rolle i saken, men er ikke per nå å anses som pågrepet. Han kjøres inn til politihuset for avhør, sier Krohn Engeseth. Han legger til at det er en relasjon mellom mannen og den fornærmede kvinnen.

Den angivelige knivstikkingen fant sted rundt klokka 17.30 mandag. Kvinnen ble funnet i Torshovgata, men hendelsen fant ifølge kvinnen sted i området der Oscar Braatens gate møter Sandakerveien.

– Vi søker fortsatt med patruljer i området, sier operasjonslederen.

Gjerningsmannen beskrives av politiet som lys i huden, mellom 20 og 35 år, cirka 185 centimeter høy og iført en blå genser. (NTB)