Kvinne siktet for drap i Oslo

I forbindelse med etterforskningen av drapsforsøket, som skjedde tirsdag, fant politiet torsdag en død kvinne i den siktedes leilighet i Oslo sentrum.

Den drepte er en voksen kvinne som politiet mener er et nært familiemedlem av den siktede kvinnen, opplyser politiinspektør Grete Metlid i Oslo politidistrikt til NTB torsdag kveld.

Den drepte er ikke formelt identifisert.

I avhør

36-åringen har vært til en psykiatrisk vurdering og ble avhørt torsdag kveld.

– Vi har et visst overblikk over saken nå, sier Metlid.

Kvinnens forsvarer, advokat Christian Flemmen Johansen, sier til VG at hans klient har gjennomført et kort avhør, og at hun vil utdype sin forklaring senere.

– Hun samarbeider greit med politiet og forklarer seg i det jeg oppfatter som en vanskelig situasjon, sier Johansen.

Forsvareren ønsker ikke å kommentere hvordan kvinnen stiller seg til skyldspørsmålet.

Kjent av politiet

Den siktede kvinnen er godt kjent for politiet fra før.

– Hun har en lang historikk og er kjent for oss for en rekke ulike forhold, sier Metlid til NTB.

Hun vil ikke gå nærmere inn på hvilke forhold det er snakk om.

Kvinnen ble torsdag varetektsfengslet i fire uker i Oslo tingrett. Hun ble fremstilt for varetektsfengsling, siktet for drapsforsøk etter at en kvinne i 60-årene ble forsøkt knivstukket innendørs på Oslo sentralstasjon tirsdag ettermiddag.

Den fornærmede ble ikke skadd.

– Kvinnen er forsøkt knivstukket, men hun ble heldigvis ikke truffet. Fornærmede fremstår nå som et tilfeldig offer, men det vil videre etterforskning vise, sa politiadvokat Nina Bakken i Oslo politidistrikt til NTB tidligere torsdag.

Metlid opplyste torsdag kveld at politiet ikke tror det er noen sammenheng mellom drapsforsøket og drapet.