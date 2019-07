Kvinne dømt til fem års fengsel for drapsforsøk

Dommen i Oslo tingrett falt i midten av mai og var i tråd med aktors påstand. Kvinnen ble dømt for å ha stukket fornærmede 16 ganger i blant annet ansiktet, nakken, skulderen og overarmen med en kjøkkenkniv. Hendelsen skjedde i en leilighet i Tøyengata på kvelden onsdag 30. august 2017.

På sykehuset ble flere av stikkskadene betegnet som dødelige dersom den fornærmede kvinnen ikke hadde blitt brakt til behandling.

Kvinnene var venninner, og hadde vært ute og drukket alkohol tidligere på dagen. De hadde høy promille etter voldshendelsen, og begge forklarte i retten at de ikke husket noe særlig av det som hadde skjedd.

Retten fastslår at en mann som også var til stede i leiligheten, ikke kan ha vært gjerningspersonen. Både en vitneforklaring fra en nabo, tekniske bevis og tiltaltes forklaring til politiet om at hun «klikka i dag,» gjør at retten fastslår at det var den tiltalte kvinnen som knivstakk venninnen sin.

Straffen er ett år kortere enn utgangspunktet på seks års fengsel, blant annet fordi fornærmede først hadde slått tiltalte flere ganger i ansiktet med åpen hånd, og at knivstikkene dermed ikke vurderes som helt uprovosert. Det pekes også på at det tok lang tid fra gjerningstidspunktet til tidspunktet for fastsettelse av dom. Retten viser dessuten til at selv om tiltalte som følge av manglende hukommelse ikke har gitt noen uforbeholden tilståelse og ikke erkjent straffskyld, så har hun likevel gått langt i å erkjenne ansvar for knivstikkingen.

27-åringen ble også dømt til å betale fornærmede drøyt 400.000 kroner i oppreisnings- og menerstatning.