Avgangselev ved IB-linja Sigurd Bjerkhaug (18) fikk et kraftig karakterfall som følge av fastsette av elevresultatene ved hjelp av blant annet historiske data fra tidligere elevkull ved samme skole. De ønsker at standpunktkarakteren skal brukes, slik som ved andre linjer, men ble skuffet over Kunnskapsdepartementets svar.